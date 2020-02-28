Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 13 февраля 2020 г. № 12 утвержден график проведения централизованного тестирования по учебным предметам в 2020 году.
Документом определены следующие даты проведения централизованного тестирования (ЦТ):
- белорусский язык – 13 июня, суббота;
- русский язык – 15 июня, понедельник;
- обществоведение – 17 июня, среда;
- математика – 19 июня, пятница;
- биология – 21 июня, воскресенье;
- иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – 23 июня, вторник;
- химия – 25 июня, четверг;
- физика – 27 июня, суббота;
- история Беларуси – 29 июня, понедельник;
- география – 1 июля, среда;
- всемирная история (новейшее время) – 4 июля, суббота.
Резервными днями проведения ЦТ установлены:
- 8 и 10 июля – белорусский и русский языки;
- 8 и 12 июля –обществоведение, математика, биология, иностранные языки, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история новейшего времени.
В постановлении содержится перечень учреждений образования, определенных пунктами регистрации для прохождения ЦТ, в том числе в резервные дни, а также пунктами проведения ЦТ. В резервные дни ЦТ будет проводиться в Белорусском государственном университете.
Время работы пунктов регистрации – с 9.00 до 19.00, в субботние дни (2 и 30 мая) – с 9.00 до 18.00. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно с 30 июня по 5 июля.
Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, – 11.00.
Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 12 июля, в БГУ (резервные дни) – с 15 июля.