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Яркие схватки и чёткая картинка HD. Телеканал СТВ покажет бои турнира MGC
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Яркие схватки, сила духа, воли и адреналина! 29 февраля впервые в Минске пройдет турнир MGC. Главным боем станет поединок лучшего кикбоксера Европы 2018 года белоруса Максима Сподаренко и чемпиона мира-2019 азербайджанца Рамала Асланова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В соглавном бое вечера сойдутся топовые кикбоксеры Жора Акопян (Армения) и Рафал Дудек (Польша). В смешанных единоборствах мы ожидаем профессиональный дебют в ММА белоруса Марселя Сычева – весовая категория свыше 100 кг. Свой профессиональный дебют также проведут сильнейшие боксеры олимпийской сборной Беларуси Михаил и Евгений Долголевцы.
Ждет нас и женское противостояние. В весовой категории до 65 кг наша Александра Ситникова сразится с Камиллой Баланды из Польши.
Украшением турнира станут бои по правилам Pridе. За красивейшим действом можно наблюдать вживую на Falcon Club или в эфире телеканала СТВ. 8 камер, формат HD и Super Slow Motion – сверхзамедленная съемка.
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Новости Беларуси. Яркие схватки, сила духа, воли и адреналина! 29 февраля впервые в Минске пройдет турнир MGC. Главным боем станет поединок лучшего кикбоксера Европы...
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