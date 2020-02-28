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В Витебске вынесли приговор таксисту, который осенью сбил насмерть женщину на зебре в центре города
Источник материала: Tut.by
Суд в Витебске вынес приговор таксисту, который в сентябре 2019 года насмерть сбил на зебре на улице Замковой 42-летнюю женщину. Он получил 4 года «химии», 5 лет лишения прав и должен выплатить двум родственникам погибшей 40 тысяч рублей.
Напомним, трагедия произошла в первом часу ночи 8 сентября прошлого года. 42-летняя жительница Витебска Татьяна С. шла по пешеходному переходу возле универмага на улице Замковой, почти перешла его — и тут ее внезапно
29-летнего водителя Александра Б. обвиняли в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.
— Был утомлен, неправильно выбрал скорость, нарушил ПДД.
В суде Железнодорожного района Витебска TUT.BY сообщили, что мужчина получил 4 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. На 5 лет он лишен прав.
Суд взыскал с Александра 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда сыну погибшей женщины, и такую же сумму — ее матери. Эти 40 тысяч рублей мужчина должен выплатить добровольно в течение месяца.
На суде и сын, и мать Татьяны заявляли иски на 70 тысяч рублей каждый.
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42-летняя жительница Витебска Татьяна С. шла по пешеходному переходу возле универмага на улице Замковой, почти перешла его - и тут ее внезапно сбило такси. Потом...
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