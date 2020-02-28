﻿ В Витебске вынесли приговор таксисту, который осенью сбил насмерть женщину на зебре в центре города. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске вынесли приговор таксисту, который осенью сбил насмерть женщину на зебре в центре города

28.02.2020 10:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд в Витебске вынес приговор таксисту, который в сентябре 2019 года насмерть сбил на зебре на улице Замковой 42-летнюю женщину. Он получил 4 года «химии», 5 лет лишения прав и должен выплатить двум родственникам погибшей 40 тысяч рублей.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Напомним, трагедия произошла в первом часу ночи 8 сентября прошлого года. 42-летняя жительница Витебска Татьяна С. шла по пешеходному переходу возле универмага на улице Замковой, почти перешла его — и тут ее внезапно сбило такси. Потом машина остановилась, врезавшись в клумбу. Татьяна умерла на месте. За рулем был 29-летний водитель. Он был трезв, но управлял авто уставшим и превысил скорость.

29-летнего водителя Александра Б. обвиняли в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

На суде Александр полностью признал вину и раскаялся:

— Был утомлен, неправильно выбрал скорость, нарушил ПДД.

В суде Железнодорожного района Витебска TUT.BY сообщили, что мужчина получил 4 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. На 5 лет он лишен прав.

Суд взыскал с Александра 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда сыну погибшей женщины, и такую же сумму — ее матери. Эти 40 тысяч рублей мужчина должен выплатить добровольно в течение месяца.

На суде и сын, и мать Татьяны заявляли иски на 70 тысяч рублей каждый.

Читайте также

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
42-летняя жительница Витебска Татьяна С. шла по пешеходному переходу возле универмага на улице Замковой, почти перешла его - и тут ее внезапно сбило такси. Потом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Яркие схватки и чёткая картинка HD. Телеканал СТВ покажет бои турнира MGC
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика