В Витебске вынесли приговор таксисту, который осенью сбил насмерть женщину на зебре в центре города

Источник материала: Tut.by

Суд в Витебске вынес приговор таксисту, который в сентябре 2019 года насмерть сбил на зебре на улице Замковой 42-летнюю женщину. Он получил 4 года «химии», 5 лет лишения прав и должен выплатить двум родственникам погибшей 40 тысяч рублей.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Напомним, трагедия произошла в первом часу ночи 8 сентября прошлого года. 42-летняя жительница Витебска Татьяна С. шла по пешеходному переходу возле универмага на улице Замковой, почти перешла его — и тут ее внезапно сбило такси . Потом машина остановилась, врезавшись в клумбу. Татьяна умерла на месте. За рулем был 29-летний водитель. Он был трезв, но управлял авто уставшим и превысил скорость .

29-летнего водителя Александра Б. обвиняли в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

На суде Александр полностью признал вину и раскаялся:

— Был утомлен, неправильно выбрал скорость, нарушил ПДД.

В суде Железнодорожного района Витебска TUT.BY сообщили, что мужчина получил 4 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. На 5 лет он лишен прав.

Суд взыскал с Александра 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда сыну погибшей женщины, и такую же сумму — ее матери. Эти 40 тысяч рублей мужчина должен выплатить добровольно в течение месяца.

На суде и сын, и мать Татьяны заявляли иски на 70 тысяч рублей каждый.