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Безопасность в каждый дом

28.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В рамках республиканской акции «Безопасность в каждый дом!» работники Дзержинского РОЧС встретились с учащимися ГУО «ОАПТЛ», ГУО «СШ №2 г. Дзержинска» и ГУО «Гимназия №1 г. Дзердинска».

Спасатели рассказали учащимся об основных правилах безопасного поведения на улице, в доме, напомнили о правилах пожарной безопасности в студенческих общежитиях, изучили, как пользоваться первичными средствами пожаротушения. Беседа сопровождалась показом обучающих видеофильмов МЧС, а также интересными и увлекательными конкурсами и викторинами.

Спасатели ответили на различные вопросы, касающиеся не только безопасности жизнедеятельности, но и такие как условия приема на работу и поступления в учебные заведения МЧС.

В завершении мероприятий спасатели призвали всех учащихся соблюдать правила безопасности жизнедеятельности и быть внимательными в повседневной жизни.






 
 
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В рамках республиканской акции «Безопасность в каждый дом!» работники Дзержинского РОЧС встретились с учащимися ГУО «ОАПТЛ», ГУО «СШ №2 г....
 
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