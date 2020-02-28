В бане жителя Смолевичского района обнаружены самогонный аппарат, брага и готовый «продукт».

Участковыми инспекторами милиции Смолевичского РОВД при проверке лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за хранение и изготовление алкогольных напитков домашнего изготовления (самогона), в бане жителя деревни Заказинец обнаружены и изъяты самогонный аппарат, 80 литров жидкости по виду и запаху предположительно самогонной браги и 5 литров предположительно готового самогона.

Как сообщили в РОВД, по данному факту проводится проверка. Образцы жидкостей направлены на экспертизу, по результатам которой действиям мужчины будет дана правовая оценка.

Напомним, что за подобное деяние предусмотрена ответственность по статье 12.43. кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь – «Изготовление или приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), хранение аппаратов для их изготовления».

Санкции статьи влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти базовых величин с конфискацией указанных напитков, полуфабрикатов и аппаратов. За повторное правонарушение в течение года размер штрафа может достигать тридцати базовых величин.

Лидия СУДНИКОВИЧ.