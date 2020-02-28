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Курсы валют и криптовалют на сегодня

28.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Рубль рухнул в начале торгов. Биткойн -22.9

Курс доллара вырос на 0,0053 BYN до 2,2393 BYN/USD. На момент написания статьи это новый абсолютный максимум.

С начала февраля американец подорожал уже на 10 копеек.

Курс евро подскочил на 0,0224 BYN до 2,4630 BYN/EUR. Это максимальное значение за 388 дней. Евро, как и доллар, с начала месяца подорожал на 10 копеек.

Курс российского рубля обвалился сразу на 0,0529 BYN до 3,3496 BYN/100 RUB и с минимума за 23 дня улетел до минимума за 78 дней.

Bitcoin − 8787.67$ (-22.9);

Bitcоin Cash/ВСС – 315.37$ (-9.67);

Litecoin − 60.46$ (-1.08);

Еthеreum − 225.41$ (-2.79);

ZCаsh − 51.27$ (-1.43);

DigitalCash − 87.72$ (+2.26);

Monero − 68.97$ (-1)


 
 
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Рубль рухнул в начале торгов. Биткойн -22.9
 
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