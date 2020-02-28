Источник материала: Новости Дзержинска

28 февраля 2020 года на базе ГУО «Средняя школа № 25 г. Борисова» состоится XV Олимпиада по Правилам дорожного движения среди школьников Минской области.

В мероприятии примут участие команды учащихся 5–7 классов учреждений общего среднего образования из всех районов Минщины и г. Жодино.

Организаторами олимпиады являются главное управление по образованию и управление ГАИ УВД Минского областного исполнительного комитета.

Ежегодная Олимпиада по Правилам дорожного движения проводится в целях формирования навыков безопасного поведения детей на дорогах и в транспорте, совершенствования форм и методов работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, приобщения учащихся к изучению и соблюдению Правил дорожного движения.