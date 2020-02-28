С Днем защитников Отечества поздравили постояльцев отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов Смолевичского территориального центра социального обслуживания населения в д. Жажелка волонтеры отряда «Доброе сердце» Смолевичской районной организации БОКК.

Волонтеры из средней школы №2 – частые гости в отделении. Они приезжают к пожилым людям при любом удобном случае, чтобы поздравить их с праздником, преподнести небольшие подарки, да и просто пообщаться. В этот раз волонтеры подготовили для них концертную программу со стихотворениями, песнями и танцами. Если кто-то по состоянию здоровья не смог выйти и увидеть это действо своими глазами, к тому ребята зашли в палату и уже там поздравили с приближающимся праздником. Без внимания в этот день не остался никто.

Уже полюбившиеся пожилым людям артисты из волонтерского отряда создали для всех праздничное настроение: Полина Климович исполнила несколько песен, которые оказались знакомы аудитории, бабушки с дедушками с удовольствием ей подпевали; Бороновская Катя показала собравшимся выступление по карате, а Арина Бабкевич и Карина Воронович продемонстрировали гибкость и пластику, выполняя гимнастические упражнения. Первый раз постояльцев отделения навестил участник мини-инициативы БОКК «Солнце для всех» Артем Азаркин, который теперь станет постоянным гостем у пожилых людей.

Помимо волонтеров отряда «Доброе сердце» пожилых людей с наступающим праздником поздравила председатель районной организации Красного Креста Галина Графутко. Крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни пожелала она постояльцам отделения.

Финальной точкой концерта стало вручение памятных подарков, которые волонтёры сделали своими руками. Пожилые люди искренне благодарили артистов за внимание, праздничное настроение и заботу.

Постояльцы отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов всегда рады вниманию и уже в ожидании новых гостей.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото их архива Смолевичской районной организации БОКК.