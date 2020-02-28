Активная профилактика – верная тактика

Профилактика пожаров – дело нужное, ведь, как известно, беду гораздо легче предупредить словом и соблюдением правил пожарной безопасности. Но не менее важно и качество проводимой разъяснительной работы. Поэтому работники Смолевичского РОЧС вместе с курсантами Университета гражданской защиты МЧС Беларуси решили совместить два полезных дела – практику и профилактику и провели совместный рейд.

Курсантов поприветствовали заместитель председателя Смолевичского райисполкома Игорь Ильич Кузнецов и начальник Смолевичского РОЧС Николай Николаевич Наумик. Они поблагодарили их за содействие в профилактической работе.

При проведении пожарно-профилактической работы курсанты и работники Смолевичского РОЧС особое внимание уделяли семьям, воспитывающим детей, и одиноко проживающим гражданам. Будущие специалисты активно отрабатывали полученные теоретические знания: рассказывали о правилах устройства и эксплуатации приборов отопления, ведь именно они в отопительный период представляют наибольшую опасность.

«Самое главное проверить печь на отсутствие трещин, побелить и прочистить дымоход, а перед дверцей печи прибить предтопочный лист» – отметили курсанты УГЗ.

Также всем гражданам напомнили о правилах эксплуатации электрооборудования и недопустимости устройства в аппаратах защиты «жучков». Не остался в стороне и вопрос о недопустимости оставления детей без присмотра, ведь чаще всего детская гибель и травматизм происходят в результате родительской беспечности.

В ходе проведения профилактической работы спасатели вручили каждому гражданину рекомендации по недопущению возникновения пожара и тематические листовки.

Как рассказал начальник Смолевичского РОЧС Николай Наумик, за время рейда было обследовано 483 домовладения.

Корр. «КС».

Фото Смолевичский РОЧС.







