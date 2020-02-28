Невероятный промах Обамеянга с пары метров лишил «Арсенал» Лиги Европы

Источник материала: Tut.by

«Арсенал» в драматичном матче на «Эмирейтс» уступил «Олимпиакосу» и вылетел из «Лиги Европы» на стадии 1/16, при том, что гостевой матч они выиграли, передает eurosport.

У «канониров» было минимальное преимущество после первой встречи (1:0), но греки забили в ответке и перевели разборку в экстра-таймы. Дело шло к серии пенальти, но за 7 минут до конца матча Обамеянг сравнял счет — на тот момент по сумме встреч дальше проходили лондонцы.

«Олимпиакос» не растерялся и на 119-й минуте усилиями Эль-Араби снова вышел вперед — и на тот момент по правилу выездного гола преимущество получила гостевая команда.

Уже на последних мгновениях игры Пьер-Эмерик мог спасти команду — мяч отскочил к страйкеру в штрафной, и он бил без помех с пары метров. Капитан «канониров» не попал по воротам — этот момент наверняка будет сниться ему в кошмарах.

Отметим, что «Арсенал» — не единственный топ-клуб, покинувший турнир. Еще вылетели «Аякс» и «Порту». При этом в прошлом сезоне «канониры» проиграли «Челси» в финале турнира.