Солигорчане смогут увидеть икону Жировичской Божией Матери.

В феврале православных солигорчан ожидает значимое событие. В Кафедральный собор Рождества Христова 22 февраля будет доставлена копия чудотворной «Жировичской» иконы Божией Матери. Посмотреть на лик Богородицы с Младенцем в этом храме можно будет до 25 февраля.

Верующих ждут на молебен с акафистом перед чудотворным образом в воскресенье в кафедральном соборе г. Солигорска. Также на службы солигорчан приглашают:



— 23 февраля в 11:30;

— 24 февраля в 11:00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30;

— 25 февраля в 11:00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30.



С 26 по 27 февраля икона будет находиться в храме Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Чижевичи.



«Жировичская» икона Божией Матери входит в состав ста самых значимых православных икон мира. Это самая маленькая из почитаемых богородичных икон. Считается, что рядом с иконой происходят чудесные исцеления, свидетельства о них можно прочесть в летописи Жировичского монастыря.По мнению исследователей, аналогов Жировичской иконе нет, есть лишь три подобных образка. Не упустите свой шанс прикоснуться к святыне.

