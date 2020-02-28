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Солигорчане смогут увидеть икону Жировичской Божией Матери.

28.02.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


19 февраля 2020 11:33 2469

Солигорчане смогут увидеть икону Жировичской Божией Матери.

Автор: Эдуард Кидяев.

В феврале православных солигорчан ожидает значимое событие. В Кафедральный собор Рождества Христова 22 февраля будет доставлена копия чудотворной «Жировичской» иконы Божией Матери. Посмотреть на лик Богородицы с Младенцем в этом храме можно будет до 25 февраля.

Солигорчане смогут увидеть икону Жировичской Божией Матери.

Верующих ждут на молебен с акафистом перед чудотворным образом в воскресенье в кафедральном соборе г. Солигорска. Также на службы солигорчан приглашают:

23 февраля в 11:30;
24 февраля в 11:00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30;
25 февраля в 11:00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30.

С 26 по 27 февраля икона будет находиться в храме Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Чижевичи.

«Жировичская» икона Божией Матери входит в состав ста самых значимых православных икон мира. Это самая маленькая из почитаемых богородичных икон. Считается, что рядом с иконой происходят чудесные исцеления, свидетельства о них можно прочесть в летописи Жировичского монастыря.По мнению исследователей, аналогов Жировичской иконе нет, есть лишь три подобных образка. Не упустите свой шанс прикоснуться к святыне.

Солигорчане смогут увидеть икону Жировичской Божией Матери.

Подготовила Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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19 февраля 2020 11:33 2469 Солигорчане смогут увидеть икону Жировичской Божией...
 
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