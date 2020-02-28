|
Солигорчане смогут увидеть икону Жировичской Божией Матери.
28.02.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
19 февраля 2020 11:33 2469
Солигорчане смогут увидеть икону Жировичской Божией Матери.
В феврале православных солигорчан ожидает значимое событие. В Кафедральный собор Рождества Христова 22 февраля будет доставлена копия чудотворной «Жировичской» иконы Божией Матери. Посмотреть на лик Богородицы с Младенцем в этом храме можно будет до 25 февраля.
Верующих ждут на молебен с акафистом перед чудотворным образом в воскресенье в кафедральном соборе г. Солигорска. Также на службы солигорчан приглашают:
Подготовила Светлана АРХИПОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 февраля 2020 11:33 2469 Солигорчане смогут увидеть икону Жировичской Божией...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)