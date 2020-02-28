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Британка спела по просьбе шутника в метро и стала мегапопулярной
Источник материала: Tut.by
Пранкер Кевин Фрешуотер известен тем, что подходит к незнакомым людям и просит их продолжить какую-нибудь известную песню. Не так давно он наткнулся в метро на британку Шарлотту Аубери, и эта встреча перевернула ее мир,
Дело в том, что Шарлотта спела песню из фильма «Звезда родилась» так невероятно красиво, что это не могло пройти незамеченным. Послушайте сами (еще еще не слышали):
Всего видео с Шарлоттой посмотрели более 60 миллионов раз, песня «Shallow» снова вошла в топ-40 песен на iTunes, и на Инстаграм Шарлотты подписалась певица Ариана Гранде. По мнению многих пользователей сети, ее исполнение даже затмило оригинальное.
Позже СМИ узнали, что она британская певица, которая уже 15 лет выступает на свадьбах и праздниках.
Шарлотта стала настолько популярна, что ее пригласили на шоу американки Эллен Дедженерес. Там она снова исполнила песню, которая сделала ее знаменитой, и получила подарки — годовой абонемент в Лондонское метро и 10 тысяч фунтов (почти 13 тысяч долларов) на Shutterfly.
Сейчас у певицы в Инстаграме больше полумиллиона подписчиков — а раньше было лишь около 4 тысяч. Сама Шарлотта в шоке от обрушившейся на нее славы, и благодарит за успех своего отца:
— Мой папа всегда говорил: «Где бы ты не была — пой. Никогда не сдавайся». И он был прав!
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