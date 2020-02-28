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График проведени прямых телефонных линий

28.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

29 февраля «прямые телефонные линии» проведут управляющие делами Слуцкого райисполкома и Минского облисполкома, сообщает Слуцкий край.

29 февраля с 9.00 до 12.00 по телефону 7-50-18 «прямую линию» проведет управляющий делами Слуцкого районного исполнительного комитета Ирина Владимировна Петрович.

29 февраля с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 500-41-60 «прямую линию» проведет управляющий делами Минского областного исполнительного комитета Владимир Александрович Гуринович.
 
 
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29 февраля «прямые телефонные линии» проведут управляющие делами Слуцкого райисполкома и Минского облисполкома.
 
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