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График проведени прямых телефонных линий
28.02.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
29 февраля «прямые телефонные линии» проведут управляющие делами Слуцкого райисполкома и Минского облисполкома,
29 февраля с 9.00 до 12.00 по телефону 7-50-18 «прямую линию» проведет управляющий делами Слуцкого районного исполнительного комитета Ирина Владимировна Петрович.
29 февраля с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 500-41-60 «прямую линию» проведет управляющий делами Минского областного исполнительного комитета Владимир Александрович Гуринович.
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29 февраля «прямые телефонные линии» проведут управляющие делами Слуцкого райисполкома и Минского облисполкома.
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