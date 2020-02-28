Поправить товарооборот и демографию. В День информирования глава района встретился с коллективом райпо

Источник материала: Радзiма





На прошлой неделе, 20 февраля, председатель райисполкома Степан Чечуха встретился с коллективом Глусского райпо. Общение проходило в рамках единого дня информирования. По заведенному главой района порядку, кроме тем дня информирования, руководители, которые входят в состав группы, рассказывают людям об актуальных вопросах деятельности по курируемым направлениям.

Директор глусского «Жилкомхоза» Владимир Желдак сообщил о планах работы на текущий год. В их числе — капитальный ремонт дома № 22 по улице Гагарина, текущий ремонт трех домов, благоустройство четырех дворовых территорий. В настоящее время «Жилкомхоз» выдает предписания жителям на снос ветхих построек во дворах, обследуются детские площадки, при необходимости их будут обновлять, ремонтировать. Особое внимание в этом году озеленению. Много цветов на клумбах, причем цветов, выращенных «Жилкомхозом», а не купленных на стороне за приличные деньги, — это требование председателя райисполкома. Теплицы есть, семена цветов посеяны — отчитался Владимир Желдак.







О профилактике преступлений и правонарушений говорили заместитель начальника Глусского РОВД Борис Наливайко и участковый Вячеслав Парецкий. Правоохранители предупредили, что начинается сезон краж велосипедов, поэтому людям нужно соблюдать хотя бы элементарные правила безопасности, не провоцировать нечистых на руку граждан. Кстати, сотрудники РОВД продолжат практику изымания оставленных на улицах без запорных устройств или забытых велосипедов, их будут привозить в РОВД, а с хозяевами проводить разъяснительную работу. Сейчас в милиции хранится 15 велосипедов, за которыми никто не обращался. Чтобы их забрать, хозяевам нужно принести документы и подтвердить, что это их вещь. Бывают случаи, что люди не помнят, где оставили велосипед. Например, на моей улице несколько дней стоял припаркованный к дереву велосипед, на нем — пакет с початой бутылкой и закуской, а рядом — собака. В общем, дня через три пришлось вызвать милицию, чтобы забрали велосипед. Собака со временем тоже покинула место, где ее оставил хозяин. Нашли ли потом все друг друга — хозяин, велосипед и собака — мне неизвестно. Но, возможно, этот велосипед — один из тех 15, что хранятся в РОВД.

Когда охота пуще неволи, происходят весьма печальные происшествия. За январь в Беларуси утонуло 14 рыбаков. В основном они из-за ветра и волн перевернулись на лодках, и даже спасательные жилеты не помогли, так как люди гибли и от переохлаждения. Об этом рассказал первый замначальника РОЧС Павел Гребеньков. Он также напомнил, как правильно топить печи, как выносить золу. Вроде всё элементарно, а в этом году в Глуске на улице 40 лет Октября загорелся двухквартирный дом. Хозяйка одной из квартир выгребла из печи золу в пластмассовое ведро, оставила его в комнате и ушла. Спасателей вызвали около полуночи.

Главврач Ирина Петрова говорила о демографии. Повод для беспокойства есть, и он серьезный. В 2019 году на территории района умерло 57 человек трудоспособного возраста. Из-за внешних причин ушло из жизни 19, пятеро из них отравились алкоголем, один в нетрезвом виде подавился, девять (все мужчины) совершили суициды.

Кстати, о проблемах демографии в последнее время всё чаще говорит и глава района. Самое простое, что нужно делать, считает Степан Чечуха, — организовать досуг населения, и в первую очередь сделать привычкой здоровый образ жизни. У нас есть спортивные залы, бассейн, но не хватает желания заниматься физкультурой, следить за собственным здоровьем. А потому еще в конце прошлого года председатель поручил активней продвигать ЗОЖ в трудовых коллективах, предоставить возможность взрослым тренироваться в спортзалах школ по вечерам, привести в порядок бильярдные столы. И это только одно из направлений. Под постоянным контролем власти вопросы благоустройства, трудоустройства, строительства жилья, увеличение объемов производства продукции и ряд других, из которых слагаются условия для нормальной жизни и работы глусчан.

Анонсировал Степан Чечуха и еще одну встречу с коллективом райпо. Необходимость провести ее с участием главы района вызвана снижением важных показателей работы предприятия. Сейчас удельный вес райпо в товарообороте района — 41 %, за год снижение составило 7 %. А между тем райпо — один из основных налогоплательщиков в районный бюджет, здесь работает 440 человек. Поэтому для председателя райисполкома важно развитие предприятия.

Кстати, наказ Степана Чечухи работникам райпо (а среди них довольно много молодежи) — поправить товарооборот и демографию — прозвучал вроде бы шуточно. Но в каждой шутке, как известно, есть доля истины. Так что придется действовать кооператорам в заданных направлениях. Для общего же блага.

Ирина ГРОМЫКО

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