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Назначены новые начальники ОГАИ и МРЭО ОГАИ Слуцкого РОВД
28.02.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Фото: slok.by
Приказом начальника УВД Миноблисполкома от 25 февраля майор Александр Шавалеев назначен начальником отдела ГАИ Слуцкого РОВД,
В четверг, 27 февраля, на общем собрании Александра Шавалеева представили в новой должности личному составу.
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Кто возглавит ОГАИ и МРЭО ОГАИ Слуцкого РОВД
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