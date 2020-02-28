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Назначены новые начальники ОГАИ и МРЭО ОГАИ Слуцкого РОВД

28.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


Фото: slok.by

Приказом начальника УВД Миноблисполкома от 25 февраля майор Александр Шавалеев назначен начальником отдела ГАИ Слуцкого РОВД, сообщает Слуцкий край.


В четверг, 27 февраля, на общем собрании Александра Шавалеева представили в новой должности личному составу.
 
 
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