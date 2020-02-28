Когда в Слуцке пройдёт региональная ярмарка

Источник материала: Слуцк Город





Всего в области пройдет семь крупных региональных ярмарок. Об этом сообщает МЛЫН.BY со ссылкой на главное управление торговли и услуг облисполкома.

Первые кирмаши стартуют 4 апреля в Слуцке, Борисове и Вилейке, 5-го ярмарка намечена в Несвиже. В Солигорске и Жодино торговля развернется 11-го, в Молодечно — 25 апреля.

Посетители ярмарок смогут купить мясо, рыбу, плодоовощную и молочную продукцию, кулинарные и кондитерские изделия, саженцы. Свои изделия представят ремесленники Минщины. Веселить гостей будут лучшие творческие коллективы районов.

Помимо региональных запланированы и районные ярмарки. Проходить они будут по выходным с 21 марта по 3 мая.

МЛЫН.BY