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Когда в Слуцке пройдёт региональная ярмарка

28.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Когда в Слуцке пройдёт региональная ярмарка

Всего в области пройдет семь крупных региональных ярмарок. Об этом сообщает МЛЫН.BY со ссылкой на главное управление торговли и услуг облисполкома.

Первые кирмаши стартуют 4 апреля в Слуцке, Борисове и Вилейке,  5-го ярмарка намечена в Несвиже. В Солигорске и Жодино торговля развернется 11-го, в Молодечно — 25 апреля.

Посетители ярмарок смогут купить мясо, рыбу, плодоовощную и молочную продукцию, кулинарные и кондитерские изделия, саженцы. Свои изделия представят ремесленники Минщины. Веселить гостей будут лучшие творческие коллективы районов.

Помимо региональных запланированы и районные ярмарки. Проходить они будут по выходным с 21 марта по 3 мая.

МЛЫН.BY

 
 
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Семь крупных региональных ярмарок пройдёт в области. В Слуцке кирмаш стартует уже на следующей неделе.
 
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