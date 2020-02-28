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Останки поэта Бядули привезли в Беларусь из Казахстана

28.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Останки белорусского поэта и прозаика Змитрока Бядули перезахоронят на родине. Он умер в 1941-м в эвакуации в Казахстане. Родственники шесть раз пытались перевезти его прах в Минск. Наконец, им это удалось, сообщает телеканал «МИР 24».

Организовать процесс эксгумации помогли власти Казахстана. Когда именно перезахоронят останки – пока неизвестно. Сейчас решаются формальные вопросы. Сыну писателя Ефиму Плавнику за эти годы так и не удалось побывать на могиле отца.

«Мне не удалось. Мама ездила. Были фотографии, но они исчезли. Это событие много значит для нашей семьи», – сказал сын поэта.

В Беларуси решено объявить конкурс среди художников на создание памятника Змитроку Бядуле.



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Теги: Минск
 
 
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Организовать процесс эксгумации помогли власти Казахстана.
 
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