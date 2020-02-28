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Останки поэта Бядули привезли в Беларусь из Казахстана
28.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Останки белорусского поэта и прозаика Змитрока Бядули перезахоронят на родине. Он
Организовать процесс эксгумации помогли власти Казахстана. Когда именно перезахоронят останки – пока неизвестно. Сейчас решаются формальные вопросы. Сыну писателя Ефиму Плавнику за эти годы так и не удалось побывать на могиле отца.
«Мне не удалось. Мама ездила. Были фотографии, но они исчезли. Это событие много значит для нашей семьи», – сказал сын поэта.
В Беларуси решено объявить конкурс среди художников на создание памятника Змитроку Бядуле.
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Организовать процесс эксгумации помогли власти Казахстана.
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