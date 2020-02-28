|
Минскую инфекционку закрыли на карантин. Плановый прием прекращен
Источник материала: Партизан
Городская клиническая инфекционная больница Минска закрыта на карантин.
В учреждении здравоохранения прекращен плановый консультативный прием, сообщили «
Посетить больницу могут только пациенты консультативно-диспансерного отделения по ВИЧ-инфекции и консультативно-диспансерного кабинета вирусных гепатитов, которым необходимо получать лекарства для продолжения лечения.
Вопрос о том, сколько продлится карантин, в инфекционке оставили без ответа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Городская клиническая инфекционная больница Минска закрыта на карантин.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)