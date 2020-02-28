Минскую инфекционку закрыли на карантин. Плановый прием прекращен

Минск-Новости » в пресс-службе Министерства здравоохранения. В учреждении здравоохранения прекращен плановый консультативный прием, сообщили «» в пресс-службе Министерства здравоохранения.





Посетить больницу могут только пациенты консультативно-диспансерного отделения по ВИЧ-инфекции и консультативно-диспансерного кабинета вирусных гепатитов, которым необходимо получать лекарства для продолжения лечения.





Вопрос о том, сколько продлится карантин, в инфекционке оставили без ответа.