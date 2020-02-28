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Минскую инфекционку закрыли на карантин. Плановый прием прекращен

28.02.2020 12:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Городская клиническая инфекционная больница Минска закрыта на карантин.

В учреждении здравоохранения прекращен плановый консультативный прием, сообщили «Минск-Новости» в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Посетить больницу могут только пациенты консультативно-диспансерного отделения по ВИЧ-инфекции и консультативно-диспансерного кабинета вирусных гепатитов, которым необходимо получать лекарства для продолжения лечения.

Вопрос о том, сколько продлится карантин, в инфекционке оставили без ответа.
 
Теги: Минск
 
 
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Городская клиническая инфекционная больница Минска закрыта на карантин.
 
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