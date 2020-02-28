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Лукашенко пообещал врачам и учителям рост зарплат, а задержку выплат будут выжигать каленым железом

28.02.2020 12:35 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: president.gov.by

Предполагается выйти на уровень 100% от средней заработной платы по стране для учителей и 150% для врачей.

«Вы знаете, что введены новые подходы к ее начислению. Задача нововведения — сделать систему более прозрачной и понятной. При этом моим требованием, которое я озвучил публично, было не допустить снижения зарплаты ни на копейку. Лучше 10 копеек добавить к тому, что было, чтобы не было разговоров. Потому что всякие разговоры и демонстрации, как я говорю, «плявузганье» эту тему, будут дороже стоить десяти копеек. В четвертом квартале прошлого года мы достигли уровня зарплаты бюджетников не ниже 80 процентов от уровня зарплаты по стране. На 2020 год поставлена четкая задача — сохранить эти показатели. Недавно мне докладывал министр финансов, у нас не просто есть надежда, мы обязательно этот уровень сохраним. У нас есть для этого резервы. Зарплата учителя должна достигнуть 100 процентов от средней по стране, а врача — 150», — отметил президент.

«То, что человек заработал, должно быть ему выплачено безоговорочно», заявил глава государства.

Президент отметил, что, как его информировали профсоюзы, наибольшую обеспокоенность вызывают факты несвоевременной выплаты. «Вот это надо выжигать каленым железом, не считаясь ни с чем. Ответственность руководителей предприятий должна быть однозначная. Зарплату, кровь из носу, платить надо», – подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко в этой связи заметил, что, наверное, КГК, правительство, прокуратура ждут очередных жестких поручений. «Не хотелось бы приходить к этой жесткости. В противном случае мы задержим зарплату всем перечисленным структурам и выплатим за этот счет зарплату тем людям, кому не выплачена», – предупредил президент.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил намерение властей повысить уровень зарплат врачей и учителей, а также потребовал выжигать каленым железом...
 
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