Лукашенко пообещал врачам и учителям рост зарплат, а задержку выплат будут выжигать каленым железом

Источник материала: Myfin

Фото: president.gov.by

Предполагается выйти на уровень 100% от средней заработной платы по стране для учителей и 150% — для врачей.

«Вы знаете, что введены новые подходы к ее начислению. Задача нововведения — сделать систему более прозрачной и понятной. При этом моим требованием, которое я озвучил публично, было не допустить снижения зарплаты ни на копейку. Лучше 10 копеек добавить к тому, что было, чтобы не было разговоров. Потому что всякие разговоры и демонстрации, как я говорю, «плявузганье» эту тему, будут дороже стоить десяти копеек. В четвертом квартале прошлого года мы достигли уровня зарплаты бюджетников не ниже 80 процентов от уровня зарплаты по стране. На 2020 год поставлена четкая задача — сохранить эти показатели. Недавно мне докладывал министр финансов, у нас не просто есть надежда, мы обязательно этот уровень сохраним. У нас есть для этого резервы. Зарплата учителя должна достигнуть 100 процентов от средней по стране, а врача — 150», — отметил президент.

«То, что человек заработал, должно быть ему выплачено безоговорочно» , – заявил глава государства.

Президент отметил, что, как его информировали профсоюзы, наибольшую обеспокоенность вызывают факты несвоевременной выплаты. «Вот это надо выжигать каленым железом, не считаясь ни с чем. Ответственность руководителей предприятий должна быть однозначная. Зарплату, кровь из носу, платить надо», – подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко в этой связи заметил, что, наверное, КГК, правительство, прокуратура ждут очередных жестких поручений. «Не хотелось бы приходить к этой жесткости. В противном случае мы задержим зарплату всем перечисленным структурам и выплатим за этот счет зарплату тем людям, кому не выплачена», – предупредил президент.

