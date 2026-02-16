ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Практичность вместо стереотипов: как выбирают корпоративные подарки к 23 февраля и 8 марта

16.02.2026 14:49 — Разное | ProBusiness  
Источник материала: ProBusiness


С приближением 23 февраля и 8 марта перед HR-специалистами и руководителями компаний встаёт традиционный вопрос выбора подарков для сотрудников. Основная сложность — учесть вкусы смешанного коллектива, избегая при этом гендерных стереотипов и непрактичных презентов.

Анализ текущих корпоративных трендов показывает: многие организации отказываются от «тематических» подарков в пользу универсальных и практичных решений. Эксперты выделяют несколько популярных категорий:

Текстиль для дома. В числе лидеров — пледы и постельное бельё из натуральных материалов. Такой подарок позиционируется как вклад компании в комфорт и отдых сотрудников.


Функциональная электроника и гаджеты. Востребованы устройства, полезные в быту и в дороге: портативные колонки, беспроводные наушники, пауэрбанки. Ключевые критерии выбора — нейтральный дизайн и практическая польза.


Подарочные сертификаты. Этот вариант набирает всё большую популярность как способ максимальной персонализации. Он позволяет сотруднику самостоятельно выбрать подарок в соответствии со своими предпочтениями, что сводит к минимуму риск ошибки.

Тренд последних лет — смещение от единых для всех физических предметов к решениям, дающим сотрудникам свободу выбора. Эксперты отмечают: современный корпоративный подарок — это не столько про стоимость, сколько про демонстрацию внимания компании к индивидуальным потребностям персонала. Например, сертификаты онлайн-гипермаркета 21vek.by  позволяют мгновенно поздравить удалённых сотрудников и предлагают выбор из более чем 1,3 млн товаров. Это решает главную задачу: дарит персоналу свободу выбора при сохранении оперативности для работодателя.

Сила корпоративного подарка — в способности выразить искреннее внимание к человеку. И если классические варианты вроде текстиля или гаджетов требуют тонкого понимания вкусов, то подарочный сертификат выступает идеальным решением, особенно в праздничный сезон. Он демонстрирует уважение к свободе выбора коллег, исключая вероятность ошибки. Такой подход не только практичен, но и отражает зрелость и высокий уровень корпоративной культуры компании.
 

 
 
