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У вас проблемы с настроением? Возможно, виноват ретроградный Меркурий

28.02.2020 12:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ретроградный Меркурий. Что он из себя представляет? Возможность списать все свои промашки на неудачное положение планет в Солнечной системе. 

С 17 февраля по 10 марта наблюдается очередной случай, когда возникает иллюзия, будто Меркурий движется в обратную сторону. На самом же деле ближайшая к Солнцу планета просто обгоняет Землю.

В 2020 году такое случится ещё дважды – с 18 июня по 12 июля и с 14 октября по 3 ноября. 

В астрологии считается, что когда планета «движется назад», то и всё, на что она влияет, тоже обращается вспять. Все важные дела рекомендуется отложить на потом, чтобы усилия не пропали впустую. 

Астрологи говорят, что всё связанное с активностью мышления, общением, развитием деловых и торговых навыков, а также выстраиванием отношений с партнёром может вернуться на тот уровень, какой был до начала ретроградного периода. 

В общем, если человек стоит в пробке перед важной встречей, дело не в том, что он поздно вышел из дома, виновата планета. Если начальник кричит на сотрудника на работе, дело не в том, что накануне утром он поссорился с женой, виноват ретроградный Меркурий. 

Астрологи рекомендуют помнить о ряде предосторожностей. Например, не начинать важные дела. Лучше в это время ещё разок проработать план и поискать возможности улучшить его. Не следует совершать дорогие покупки, но если очень хочется – нужно обязательно взять чек. Советуется не возобновлять отношения с людьми, с которыми уже твёрдо было решено прекратить общение. 

Чем же заняться во время ретроградного Меркурия? Можно ходить на работу, читать книги, наводить в доме порядок, общаться с надёжными друзьями и второй половинкой, играть в монополию и дженгу. 

Отметим, что данные советы не следует воспринимать на 100% серьёзно. 

Кстати, в начале марта ожидаются магнитные бури. 

Как к ним подготовиться – читайте здесь

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Ретроградный Меркурий. Что он из себя представляет? Возможность списать все свои промашки на неудачное положение планет в Солнечной системе.  С 17 февраля по 10...
 
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