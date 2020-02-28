«Жена сказала: «Иди, хуже уже не будет». Как совладелец СТО пережил модный эксперимент

Источник материала: Tut.by

Вчера в гостях у проекта «Преображение» был пожарный на пенсии и ликвидатор ЧАЭС — 65-летний Петр Васильевич . А сегодня мы будем искать образ для героя, который младше на 36 лет, но точно также потерялся в мире моды и стиля. Причина: работа в режиме 24/7, которая не оставляет времени и сил на поиск своего имиджа. Значит, будем помогать!









Вот, что написал герой в заявке на участие:

«Я совладелец СТО, работаю 6 дней в неделю с утра и до вечера, перестал за собой следить. Не могу понять, в какой одежде можно комфортно себя чувствовать, как в момент приема заказа от клиента, так и склонившись над автомобилем. Не говорю уже о том, что совершенно не представляю, в чем выйти в город».

Задача, которую поставил перед нами Борис, простая и сложная одновременно. Нам нужно не произвести разовое сильное впечатление а-ля «смокинг для церемонии вручения «Оскара», а показать, в чем Борис каждый день может работать и общаться с клиентами, чтобы формировать у них правильное впечатление о себе и своем деле.

Чтобы образ был целостным, отправляемся в барбершоп «Chop-Chop», где мастер с кэролловским именем Алиса и не менее волшебными руками найдет способ визуально вытянуть лицо Бориса и сделать его более выразительным — с помощью правильной стрижки и формы бороды.

















Увидев отражение в зеркале, Борис с облегчением выдыхает:

— Оказывается, барбершопов можно не бояться! Когда они только появились в Минске, парочка знакомых сделали вылазки — и сказали, что больше туда ни ногой. И я, признаюсь, очень боялся выглядеть нелепо. Но мои опасения не оправдались, результат мне очень нравится.

К новой стрижке — новый образ. Время переодеться в комплекты, которые стилист Екатерина Кулеш подобрала для Бориса.







Образ героя: джинсы, футболка, рубашка «Benetton», кроссовки «Opinions»

— Несмотря на то, что у героя жена, дети и свой бизнес, мне не хотелось делать образ почтенного отца семейства, — отмечает стилист. — Борис — молодой мужчина, и именно это я подчеркнула. В итоге вышел расслабленный образ в стиле ламберджека (лесоруба-метросексуала). Сочетание джинсов и рубашки из того же материала идеально миксуется с бородой. А цвет хаки делает образ еще более запоминающимся.







Образ героя: куртка, чиносы, водолазка, рюкзак «Benetton», кеды «Opinions»

— Мне нравятся на мужчинах яркие, но при этом глубокие и сложные оттенки, — объясняет выбор Екатерина. — Это сразу выделяет его в толпе и приковывает внимание, в том числе, женское. Главное, все делать дозировано и поддержать этот оттенок в других элементах одежды. Например, у Бориса оранжевый цвет водолазки повторяется в принте курки. А кеды и кроссовки сейчас незаменимая вещь в мужском гардеробе, которая сочетается со всем.

До и после:





Герой призался: несмотря на то, что к участию в проекте его подтолкнула жена, ему не пришлось о нем пожалеть:

— Супруга увидела анонс на сайте и говорит: «Ну, попробуй, все равно хуже не будет». (Смеется)

Я сразу же согласился, потому что мне самому надоело видеть в зеркале одно и то же. Хотелось получить советы от специалиста, потому что я совершенно не разбираюсь в современной одежде и моде. Заходя в магазин, боюсь подойти к стеллажу с женскими джинсами. (Улыбается)

Я благодарен Екатерине за то, что образы, которые она для меня подобрала, действительно можно носить каждый день. Если этот стиль называется «кэжуал», то это однозначно мое! Я уверен: чем бы ни занимался мужчина, будь он офисный сотрудник или работник СТО, он должен быть опрятным и стильным. Другое дело: времени на это мне всегда катастрофически не хватало, но сейчас я постараюсь его найти. Ведь хорошо выглядеть — это сегодня прямая обязанность для человека, который каждый день работает с людьми и хочет быть успешен в своем деле.

Выражаем благодарность:

Стилисту и психологу Екатерине Кулеш , которая создавала образы героя;





барбершопу Chop-Chop и лично мастеру Александру — за деликатную работу и беседу;

и лично мастеру Александру — за деликатную работу и беседу; галерее магазинов «Модный Молл» и магазину обуви Opinions — за предоставление стильных вещей;

и магазину обуви — за предоставление стильных вещей; фотостудии «Аригато» — за готовность к сотрудничеству и площадку для проведения съемки.