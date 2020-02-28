|
Александр Лукашенко: «То, что человек заработал, должно быть ему выплачено безоговорочно»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Цены, занятость, зарплаты. О темах, которые волнуют каждого белоруса 28 февраля говорят на VIII съезде Федерации профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в форуме принял глава государства.
Александр Лукашенко сделал ряд важных заявлений. Так, факты несвоевременной выплаты заработной платы Президент требует – цитата – «выжигать каленым железом». Вместе с тем глава государства напомнил о разнице между зарплатой и «зряплатой» – деньги нужно зарабатывать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Такая ситуация характерна для ряда сельскохозяйственных организаций Витебской области. Причем в некоторых случаях в январе люди не получили расчет за октябрь прошлого года. Более того, люди не только зарплаты своей не видят, но и лишаются части пенсии. Потому что наниматели не платят за них взносы в Фонд социальной защиты. Это, конечно, недопустимо.
Наверное, Комитет госконтроля, правительство, прокуратура ждут очередных моих жестких поручений. Не хотелось бы приходить к этой жесткости. В противном случае мы задержим зарплату всем перечисленным структурам и выплатим за этот счет, начиная от правительства и заканчивая председателями райисполкомов, зарплату тем людям, которым не выплачена, в той же Витебской и других областях. То, что человек заработал, должно быть ему выплачено безоговорочно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Цены, занятость, зарплаты. О темах, которые волнуют каждого белоруса 28 февраля говорят на VIII съезде Федерации профсоюзов, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)