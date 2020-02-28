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Работа ведётся, но она может быть активнее. О чём говорят на восьмом съезде Федерации профсоюзов Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Цены, занятость, зарплаты. О темах, которые волнуют каждого белоруса, 28 февраля говорят на VIII съезде Федерации профсоюзов. Участие в форуме принял глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко сделал ряд важных заявлений. Факты несвоевременной выплаты заработной платы президент требует «выжигать каленым железом».
Вместе с тем глава государства напомнил о том, что деньги нужно зарабатывать. Настораживает Президента и рост цен на некоторые продукты. Роль профсоюзов в решении этих проблем бесспорна.
Алена Сырова, корреспондент:
Задача вроде бы очевидная – контроль за начислением зарплат, условиями труда и поддержка по самым разным направлениям. Работа, безусловно, ведется, но не всегда настолько активно, как хотелось бы.
Примерами из своей практики и видением дальнейшей работы профсоюзов поделились делегаты съезда. Среди них и высшие должностные лица, Президент нашей страны.
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Работа ведётся, но она может быть активнее. О чём говорят на восьмом съезде Федерации профсоюзов Беларуси
Новости Беларуси. Цены, занятость, зарплаты. О темах, которые волнуют каждого белоруса, 28 февраля говорят на VIII съезде Федерации профсоюзов. Участие в форуме принял...
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