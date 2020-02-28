Из-за коронавируса у студента белорусский вуз перешел на индивидуальное обучение

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из-за обнаружения коронавируса у студента Белорусского национального технического университета вуз перешел на работу по индивидуальной программе обучения. Об этом заявил глава Минздрава республики Владимир Караник, передает РИА «Новости» .

Медики и руководители образования решают, как минимизировать общение между студентами, которые могли контактировать с заболевшим. Глава Минздрава сообщил также, что госпитализированы для обследования слушатели вуза, проживавшие вместе с больным в одной квартире. Что касается самого носителя заболевания, то его состояние оценивается как удовлетворительное.