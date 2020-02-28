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Из-за коронавируса у студента белорусский вуз перешел на индивидуальное обучение
28.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Из-за обнаружения коронавируса у студента Белорусского национального технического университета вуз перешел на работу по индивидуальной программе обучения. Об этом заявил глава Минздрава республики Владимир Караник, передает
Медики и руководители образования решают, как минимизировать общение между студентами, которые могли контактировать с заболевшим. Глава Минздрава сообщил также, что госпитализированы для обследования слушатели вуза, проживавшие вместе с больным в одной квартире. Что касается самого носителя заболевания, то его состояние оценивается как удовлетворительное.
Ранее стало известно, что зараженный –
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Госпитализированы для обследования слушатели вуза, проживавшие вместе с больным в одной квартире.
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