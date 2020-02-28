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«Представьте, нам сейчас дают по машине в Киеве, не зная города». Радкевич об иногородних водителях-перевозчиках на арендованных авто
Источник материала: СТВ
Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали в программе
Олег Радкевич, руководитель службы такси:
Он выезжает в город Минск. Представьте, нам сейчас в вами дают по машине в Киеве, не зная города, либо в Москве, мы едем по навигатору, у нас сидит пассажир и навигатор за 200 метров кричит нам: «Теперь направо поверните». Это точно так же, как на каршеринговых машинах. И мы видим: у него нагрузка. Я не ругаюсь против него, надо понимать просто, что он психологически, я не говорю про то, что у него есть какое-то мастерство…
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«Представьте, нам сейчас дают по машине в Киеве, не зная города». Радкевич об иногородних водителях-перевозчиках на арендованных авто
Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». Екатерина Станкевич: «Рынок пассажирских перевозок плавно переходил из состояния...
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