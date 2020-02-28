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«Представьте, нам сейчас дают по машине в Киеве, не зная города». Радкевич об иногородних водителях-перевозчиках на арендованных авто

28.02.2020 14:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Екатерина Станкевич: «Рынок пассажирских перевозок плавно переходил из состояния рынка транспортных услуг в базар»

Олег Радкевич, руководитель службы такси:
Представьте молодого человека, который родился, скорее всего, не в городе Минске, который сюда приехал, поступил. Он учится, возможно, в высшем учебном заведении и у него есть права.

У него есть отличная возможность подработки, которая никоим образом не ложится в обязанность, которая сейчас все обязаны проходить врача-механика. И не заморачивается тем, что надо обязательно пройти какие-то курсы таксистов, которые проходят те, которых сейчас называют «уксусы». Ему эти вещи не нужны. Это новое, это тренд. Соответственно, он садится в машину, которую ему дают в аренду, и ему надо заплатить, в среднем, 40 или 35 рублей в день за аренду. Он сел и он уже должен. Дальше там затраты на бензин, газ, комиссии агрегатора, перевозчику, кто дал машину. Понимаете, бизнес должен оправдаться.

Он выезжает в город Минск. Представьте, нам сейчас в вами дают по машине в Киеве, не зная города, либо в Москве, мы едем по навигатору, у нас сидит пассажир и навигатор за 200 метров кричит нам: «Теперь направо поверните». Это точно так же, как на каршеринговых машинах. И мы видим: у него нагрузка. Я не ругаюсь против него, надо понимать просто, что он психологически, я не говорю про то, что у него есть какое-то мастерство…

«Представьте, нам сейчас дают по машине в Киеве, не зная города». Радкевич об иногородних водителях-перевозчиках на арендованных авто

Люди в материале: Олег Радкевич

 
Теги: Минск
 
 
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Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». Екатерина Станкевич: «Рынок пассажирских перевозок плавно переходил из состояния...
 
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