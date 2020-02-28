Трехкратный олимпийский чемпион Сунь Ян дисквалифицирован за допинг на 8 лет

Источник материала: Tut.by

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию ВАДА и дисквалифицировал китайского пловца Сунь Яна на 8 лет за нарушение антидопинговых правил, передает sportbox.



Jeon Han, wikimedia

Как сообщает пресс-служба CAS, дисквалификация спортсмена отсчитывается с 28 февраля 2020 года.

Ранее СМИ сообщали, что во время визитов допинговых офицеров в сентябре 2018 года охранник Сунь Яна разбил пробирки с кровью, а сам спортсмен отказался сдать анализ мочи.

Адвокат спортсмена опроверг эту информацию, после чего Международная федерация плавания (FINA) признала пловца невиновным. ВАДА обжаловало это решение в CAS и на открытых слушаниях просило отстранить Сунь Яна на срок от 2 до 8 лет

Сунь Ян является трехкратным олимпийским чемпионом (дважды в 2012 году и один раз в 2016 году), а также 11-кратным чемпионом мира и 9-кратным победителем Азиатских игр.