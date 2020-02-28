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Екатерина Станкевич: «Рынок пассажирских перевозок плавно переходил из состояния рынка транспортных услуг в базар»

28.02.2020 13:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Рынок перевозок пассажиров в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Все мы, без исключения, пользуемся в той или иной мере услугами такси, услугами перевозчиков. Это проблема, с которой мы сталкиваемся каждый день. Поэтому, прежде чем говорить о частностях, давайте поговорим о каких-то общих, глобальных вещах. И в первую очередь, а что сегодня происходит на этом рынке – на рынке перевозок? С какими проблемами сталкиваются профессиональные перевозчики? Какие есть здесь проблемы, как их разрешать? Как вам видится ситуация, в целом?

Юрий Важник о такси: «Нам сказали – выйдет новое законодательство, всё станет замечательно. Ничего не поменялось»

Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров:
К сожалению, с 2008 года по 2018 год рынок пассажирских перевозок плавно переходил из состояния рынка транспортных услуг в базар. 10 лет продолжалось такое. С чем это было связано? К сожалению, существовали пробелы в законодательстве. К чему они привели?

К январю 2018 года практически вся транспортная сеть, маршрутная транспортная сеть регулярная – она была разрушена недобросовестными участниками рынка. И с приходом недобросовестных участников рынка в сфере перевозок такси постепенно стало снижать качество оказываемой услуги.

Есть два вида перевозок: это перевозка автобусами и перевозка легковыми машинами категории М-1. Что касается автобусов, пробел в законодательстве заключался в том, что под видом, была возможность, нерегулярной перевозки, то есть это та перевозка, которую не нужно ни с кем согласовывать, не нужно получать специальное разрешение, не нужно участвовать в конкурсе, выполнялась фактически такая перевозка под видом нерегулярной перевозки. Что такое нерегулярная перевозка: она всем тоже хорошо знакома, это когда мы едем – например, нам оказывают какую-то туристическую услугу, какие-то торжественные мероприятия, в командировку работников доставляют. Допустим, тех же строителей, объединённая группа лиц. Но это объединённая группа лиц одним интересом. То есть, грубо говоря, в одном месте посадка пассажиров осуществилась – в другом месте высадка пассажиров произошла. Они оформляли заказ-наряды под видом договоров фрахтования, собирали людей с остановочных пунктов, просто наплевательски относились ко всему закону. 

Екатерина Станкевич: «Рынок пассажирских перевозок плавно переходил из состояния рынка транспортных услуг в базар»

Люди в материале: Екатерина Станкевич, Игорь Марзалюк

 
 
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Рынок перевозок пассажиров в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».
 
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