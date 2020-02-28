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Екатерина Станкевич: «Рынок пассажирских перевозок плавно переходил из состояния рынка транспортных услуг в базар»
Источник материала: СТВ
Рынок перевозок пассажиров в Беларуси обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров:
Есть два вида перевозок: это перевозка автобусами и перевозка легковыми машинами категории М-1. Что касается автобусов, пробел в законодательстве заключался в том, что под видом, была возможность, нерегулярной перевозки, то есть это та перевозка, которую не нужно ни с кем согласовывать, не нужно получать специальное разрешение, не нужно участвовать в конкурсе, выполнялась фактически такая перевозка под видом нерегулярной перевозки. Что такое нерегулярная перевозка: она всем тоже хорошо знакома, это когда мы едем – например, нам оказывают какую-то туристическую услугу, какие-то торжественные мероприятия, в командировку работников доставляют. Допустим, тех же строителей, объединённая группа лиц. Но это объединённая группа лиц одним интересом. То есть, грубо говоря, в одном месте посадка пассажиров осуществилась – в другом месте высадка пассажиров произошла. Они оформляли заказ-наряды под видом договоров фрахтования, собирали людей с остановочных пунктов, просто наплевательски относились ко всему закону.
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Екатерина Станкевич: «Рынок пассажирских перевозок плавно переходил из состояния рынка транспортных услуг в базар»
Рынок перевозок пассажиров в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».
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