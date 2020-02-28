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ГАИ в пятницу и выходные дни проведет массированную отработку автодорог Слуцкого и Солигорского районов.

28.02.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


20 февраля 2020 21:59 6030

ГАИ в пятницу и выходные дни проведет массированную отработку автодорог Слуцкого и Солигорского районов.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт УВД Миноблисполкома.

Госавтоинспекция Минской области информирует о том, что в предстоящую пятницу и выходные дни сотрудники ГАИ проведут массированную отработку автодорог Слуцкого и Солигорского районов, а также прилегающих к ним территорий.

ГАИ в пятницу и выходные дни проведет массированную отработку автодорог Слуцкого и Солигорского районов.

С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий, с 21 по 23 февраля т.г. Госавтоинспекция проводит массированную отработку аварийно-опасных участков автодорог Слуцкого и Солигорского районов, а также прилегающих к ним территорий, осуществляя контроль выполнения участниками дорожного движения требований ПДД.

Особое внимание будет уделено выявлению нетрезвых водителей и лиц, не имеющих или лишенных права управления транспортными средствами, нарушений правил обгона и перевозки пассажиров (в первую очередь – детей), не предоставление преимущества пешеходам, а также нарушения ПДД со стороны пешеходов и иных участников дорожного движения.

Госавтоинспекция Минской области призывает граждан к строгому соблюдению Правил дорожного движения и повышенному вниманию на дорогах!

Автор статьи: УГАИ УВД Миноблисполкома .

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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20 февраля 2020 21:59 6030 ГАИ в пятницу и выходные дни проведет массированную...
 
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