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ГАИ в пятницу и выходные дни проведет массированную отработку автодорог Слуцкого и Солигорского районов.
28.02.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
20 февраля 2020 21:59 6030
ГАИ в пятницу и выходные дни проведет массированную отработку автодорог Слуцкого и Солигорского районов.
Госавтоинспекция Минской области информирует о том, что в предстоящую пятницу и выходные дни сотрудники ГАИ проведут массированную отработку автодорог Слуцкого и Солигорского районов, а также прилегающих к ним территорий.
С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий, с 21 по 23 февраля т.г. Госавтоинспекция проводит массированную отработку аварийно-опасных участков автодорог Слуцкого и Солигорского районов, а также прилегающих к ним территорий, осуществляя контроль выполнения участниками дорожного движения требований ПДД.
Автор статьи:
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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ГАИ в пятницу и выходные дни проведет массированную отработку автодорог Слуцкого и Солигорского районов.
20 февраля 2020 21:59 6030 ГАИ в пятницу и выходные дни проведет массированную...
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