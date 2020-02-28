ГАИ в пятницу и выходные дни проведет массированную отработку автодорог Слуцкого и Солигорского районов.

Госавтоинспекция Минской области информирует о том, что в предстоящую пятницу и выходные дни сотрудники ГАИ проведут массированную отработку автодорог Слуцкого и Солигорского районов, а также прилегающих к ним территорий.

С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий, с 21 по 23 февраля т.г. Госавтоинспекция проводит массированную отработку аварийно-опасных участков автодорог Слуцкого и Солигорского районов, а также прилегающих к ним территорий, осуществляя контроль выполнения участниками дорожного движения требований ПДД.



Особое внимание будет уделено выявлению нетрезвых водителей и лиц, не имеющих или лишенных права управления транспортными средствами, нарушений правил обгона и перевозки пассажиров (в первую очередь – детей), не предоставление преимущества пешеходам, а также нарушения ПДД со стороны пешеходов и иных участников дорожного движения.



Госавтоинспекция Минской области призывает граждан к строгому соблюдению Правил дорожного движения и повышенному вниманию на дорогах!

