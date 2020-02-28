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Александр Лукашенко: «Мы создадим в Беларуси лучшую систему пенсионного обеспечения»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Цены, занятость, зарплаты. Темы, которые волнуют каждого белоруса, 28 февраля обсуждают на VIII съезде Федерации профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в форуме принял и Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поэтому мы подойдем к решению этого вопроса, нам будет проще. Уже опыт есть России. Я с Владимиром Путиным много на эту тему разговаривал, очень много, на нашем уровне. Но мы еще посоветуемся с теми, кто внедрял накопительные и прочие виды пенсий, которые не прошли, не состоялись: заигрались в рынок и так далее.
С учетом их опыта и тех систем, которые есть в мире, мы создадим в Беларуси лучшую систему пенсионного обеспечения, с учетом наших возможностей. Лучшую – это не значит, что всех завалим большими пенсиями. С учетом наших возможностей. Но это будет справедливая и хорошая система. Подчеркну: защита интересов пенсионеров является важнейшим приоритетом для государства.
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Новости Беларуси. Цены, занятость, зарплаты. Темы, которые волнуют каждого белоруса, 28 февраля обсуждают на VIII съезде Федерации профсоюзов, сообщили в программе...
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