«Нет даже на складах». Белорусы раскупили медицинские маски. Когда они появятся, в аптеках не знают

Источник материала: Tut.by

27 февраля в Беларуси выявили первый случай заражения коронавирусом. Его обнаружили у студента из Ирана, который прилетел в Минск рейсом из Баку 22 февраля. FINANCE.TUT.BY обзвонил аптеки и выяснил, что белорусы раскупили все медицинские маски, а когда будут новые — незвестно.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На сайте tabletka.by на 13.00 28 февраля медицинские маски числились в наличии только в одной аптеке, но зато сразу 50 упаковок.

— Это было в 10 утра, сейчас уже раскупили, — сказали нам в аптеке. — Когда будут — незивестно. Их нет на складах, откуда им появиться?

В аптеке сети «Искамед» рассказали, что обычно медицинские маски привозят один-два раза в неделю, и их сразу разбирают.

— Какого-то конкретного графика привоза нет, прогноза — тоже, — добавили там.

В сети «Белфармация» сообщили, что по городу маски остались в единичных аптеках и в количестве двух-трех штук. О возможных сроках поступлений масок там тоже ничего не знают.

Медицинская маска — далеко не единственный (и даже не главный) способ защитить себя от коронавируса. ВОЗ среди основных мер предосторожности называет мытье рук и соблюдение респираторной гигиены при чихании и кашле.

При этом в аптеках есть противовирусные препараты, в том числе интерфероны.