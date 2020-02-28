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«Нет даже на складах». Белорусы раскупили медицинские маски. Когда они появятся, в аптеках не знают
Источник материала: Tut.by
27 февраля в Беларуси
На сайте tabletka.by на 13.00 28 февраля медицинские маски числились в наличии только в одной аптеке, но зато сразу 50 упаковок.
— Это было в 10 утра, сейчас уже раскупили, — сказали нам в аптеке. — Когда будут — незивестно. Их нет на складах, откуда им появиться?
В аптеке сети «Искамед» рассказали, что обычно медицинские маски привозят один-два раза в неделю, и их сразу разбирают.
— Какого-то конкретного графика привоза нет, прогноза — тоже, — добавили там.
В сети «Белфармация» сообщили, что по городу маски остались в единичных аптеках и в количестве двух-трех штук. О возможных сроках поступлений масок там тоже ничего не знают.
Медицинская маска — далеко не единственный (и даже не главный) способ защитить себя от коронавируса. ВОЗ среди основных мер предосторожности
При этом в аптеках есть противовирусные препараты, в том числе интерфероны.
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