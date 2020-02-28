Госатомнадзор проверил на БелАЭС выполнение операций с имитаторами ядерного топлива

Источник материала: Вороновская газета





Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзор) проверил проведение транспортно-технологических операций с имитаторами тепловыделяющих сборок (ТВС) на Белорусской АЭС, сообщили Б ЕЛТА в Госатомнадзоре.

«Работники БелАЭС перегрузили имитаторы ТВС из открытого пристанционного узла в хранилище свежего ядерного топлива. Во время перегрузки они продемонстрировали слаженную работу, умение и способность надлежащим образом провести подобную операцию в будущем при поступлении свежего ядерного топлива на станцию», — отметили в Госатомнадзоре.

Как сообщалось, целевая проверка готовности к завозу свежего ядерного топлива на БелАЭС проходит с 17 февраля. По законодательству проверка может идти в течение 30 дней.

«С учетом результатов проверки специалисты БелАЭС смогут приступить к регламентным процедурам по завозу ядерного топлива на площадку и транспортно-технологическим процедурам по его размещению в хранилище, а также к подготовке к дальнейшим этапам ввода в эксплуатацию блока №1», — пояснили в Госатомнадзоре.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится вблизи Островца (Гродненская область). Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго — в 2021-м.

https://www.belta.by