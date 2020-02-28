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Михаил Финберг: «Я первый, кто был на «Евровидении». С Филиппом Киркоровым»

28.02.2020 12:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Народный артист Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы когда-то отметили в одном интервью, что найти исполнителя для того чтобы представлять страну на международных песенных конкурсах, крайне непросто.

Михаил Финберг, дирижёр, профессор, художественный руководитель – директор заслуженного коллектива Республики Беларусь Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:
Я первый, кто был на «Евровидении». С Филиппом Киркоровым и с Аллой Пугачёвой в Дублине на фестивале «Евровидение». Я приехал оттуда – представлял Россию там – никто меня в Беларуси не спросил, что такое «Евровидение», дайте пояснение. Никто, по сей день.

Михаил Финберг: «Я первый, кто был на «Евровидении». С Филиппом Киркоровым»

Михаил Финберг: «Я первый, кто был на «Евровидении». С Филиппом Киркоровым»

Михаил Финберг: «Я первый, кто был на «Евровидении». С Филиппом Киркоровым»

Также в интервью Михаил Финберг рассказал:

– как нужно выбирать представителя Беларуси на «Евровидении»                   

– что думает про белорусский музыкальный рынок и Тиму Белорусских

– о Попове, Кио и Мулявине

– как 8 раз поступал в музучилище

– как похоронил трёх братьев и почему живёт один

Смотрите 1 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Михаил Финберг

 
 
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Народный артист Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы когда-то отметили в одном интервью, что найти исполнителя...
 
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