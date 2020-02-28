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В Минске появилась «Табакерка», которая напоминает Лукашенко, что «пришёл час расплаты»

28.02.2020 14:20 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Жизнь «Табакерок» похожа на шутер, и чего с ними только не было: они горели, и разрисовывались граффити, и забрасывались фекалиями, и обнаруживались в агрогородках напротив храма. Но в таком положении табачные ларьки в Минске, похоже, не оказывались: в сети заметили, что на одном таком киоске появилось послание. Кому бы вы думали? Александру Лукашенко!

Текст, распечатанный на бумажке, прилепленной к несчастной «Табакерке», выглядит так: «Ну что, Александр Григорьевич, пришел роковой час расплаты. В столице одна инфекционка (памятник 20-го века), зато уваливаэм грошы у спартыуныя мирапрыяцця, возводим сотни никому не нужных бизнес- и торговых центров... Все о народе думаете да?» (орфография сохранена).

У этого обращения есть небольшая предыстория. На самом деле это – копипаста комментария, появившегося на «Онлайнере» под новостью о приходе коронавирусной инфекции в Беларусь. Опа-опа!

Читайте по теме: Коронавирус в Беларуси: соцсети шутят и злятся, но теперь всем по-настоящему страшно

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Жизнь «Табакерок» похожа на шутер, и чего с ними только не было: они горели, и разрисовывались граффити, и забрасывались фекалиями, и обнаруживались в агрогородках...
 
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