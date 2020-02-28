В Минске появилась «Табакерка», которая напоминает Лукашенко, что «пришёл час расплаты»

Источник материала: KYKY

Жизнь «Табакерок» похожа на шутер, и чего с ними только не было: они горели , и разрисовывались граффити, и забрасывались фекалиями, и обнаруживались в агрогородках напротив храма. Но в таком положении табачные ларьки в Минске, похоже, не оказывались: в сети заметили, что на одном таком киоске появилось послание. Кому бы вы думали? Александру Лукашенко!

АААААААААА. Комменты с @OnlinerBY пошли в народ pic.twitter.com/1XZ0ZdLEHn — РБ головного мозга (@belamova) February 28, 2020

Текст, распечатанный на бумажке, прилепленной к несчастной «Табакерке», выглядит так: «Ну что, Александр Григорьевич, пришел роковой час расплаты. В столице одна инфекционка (памятник 20-го века), зато уваливаэм грошы у спартыуныя мирапрыяцця, возводим сотни никому не нужных бизнес- и торговых центров... Все о народе думаете да?» (орфография сохранена).

У этого обращения есть небольшая предыстория. На самом деле это – копипаста комментария, появившегося на «Онлайнере» под новостью о приходе коронавирусной инфекции в Беларусь. Опа-опа!