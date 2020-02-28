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В Минске появилась «Табакерка», которая напоминает Лукашенко, что «пришёл час расплаты»
Источник материала: KYKY>
Жизнь «Табакерок» похожа на шутер, и чего с ними только не было: они
Текст, распечатанный на бумажке, прилепленной к несчастной «Табакерке», выглядит так: «Ну что, Александр Григорьевич, пришел роковой час расплаты. В столице одна инфекционка (памятник 20-го века), зато уваливаэм грошы у спартыуныя мирапрыяцця, возводим сотни никому не нужных бизнес- и торговых центров... Все о народе думаете да?» (орфография сохранена).
У этого обращения есть небольшая предыстория. На самом деле это – копипаста комментария,
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