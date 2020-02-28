Александр Лукашенко поздравил велогонщика Евгения Королька с золотой медалью ЧМ в Берлине

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по велоспорту Евгения Королька с завоеванием золотой медали в скретче на чемпионате мира по велогонкам в Берлине. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

«В захватывающей борьбе с сильными соперниками ты проявил настоящие чемпионские качества и по праву занял высшую ступень пьедестала почета. Эта победа — подтверждение тому, что в данной дисциплине ты один из лучших спортсменов планеты», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Евгению Корольку крепкого здоровья, удачи и покорения новых вершин.

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