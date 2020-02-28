Лукашенко возмутился: Молоко девать некуда, а у нас цены растут

"Что имеем сейчас? Общие показатели вроде бы неплохие. Что касается продуктов питания, настораживают данные, что уже за январь текущего года цены выросли больше чем на 1%. Также практически на протяжении года постоянно дорожает молочная продукция, - констатировал Лукашенко. - Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут. Мы не можем свой народ обеспечить этим продуктом".









Он подчеркнул, что профсоюзы не должны оставаться в стороне. "Вы первые в этом ряду. Защитите людей. Вы в состоянии это сделать. Возьмите и в связке с Комитетом государственного контроля решите эту проблему, - подчеркнул Лукашенко. - У нас сегодня все бросились в торговлю. Почему? Там хорошо живется. И вы знаете, как там торгуют. Ничего, не обеднеют, если подержат цены на 20 социально значимых продуктов питания".