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Лукашенко возмутился: Молоко девать некуда, а у нас цены растут

28.02.2020 13:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рост цен на некоторые продукты питания возмутил Лукашенко, о чем он заявил сегодня на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси

"Что имеем сейчас? Общие показатели вроде бы неплохие. Что касается продуктов питания, настораживают данные, что уже за январь текущего года цены выросли больше чем на 1%. Также практически на протяжении года постоянно дорожает молочная продукция, - констатировал Лукашенко. - Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут. Мы не можем свой народ обеспечить этим продуктом".


Он подчеркнул, что профсоюзы не должны оставаться в стороне. "Вы первые в этом ряду. Защитите людей. Вы в состоянии это сделать. Возьмите и в связке с Комитетом государственного контроля решите эту проблему, - подчеркнул Лукашенко. - У нас сегодня все бросились в торговлю. Почему? Там хорошо живется. И вы знаете, как там торгуют. Ничего, не обеднеют, если подержат цены на 20 социально значимых продуктов питания".
 
 
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Рост цен на некоторые продукты питания возмутил Лукашенко, о чем он заявил сегодня на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси
 
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