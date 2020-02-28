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Ничего святого. Собрали лучшие шутки о коронавирусе в Беларуси из интернета
Источник материала: Tut.by
Смех — одна из защитных реакций организма, когда мы испытываем страх. Благодаря нашим рефлексам в соцсетях традиционно полно шуток на тему, которая всех волнует, — коронавирус. 42.TUT.BY собрал лучшие из них.
Помните фейковые фотографии «больниц в Ухане», которые якобы экстренно построили для зараженных коронавирусом? Уже есть и наш референс к этой шутке.
Проверьте, написала ли мама в Viber. Если нет — повод задуматься, любит ли она вас.
Здесь все и так понятно.
Не обошлось и без отсылок к вечному.
Мало кто знает, но лекарство от коронавируса уже есть…
Появились также памятки, что делать в случае заражения.
Инструкции на Масленицу тоже подвезли новые.
Не успели пошутить о коронавирусе первыми? Не расстраивайтесь: вы не одиноки.
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Вирусы вирусами, а интернет-пользователи не дремлют. Ловите подборку лучших шуток.
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