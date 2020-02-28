Ничего святого. Собрали лучшие шутки о коронавирусе в Беларуси из интернета

Источник материала: Tut.by

Смех — одна из защитных реакций организма, когда мы испытываем страх. Благодаря нашим рефлексам в соцсетях традиционно полно шуток на тему, которая всех волнует, — коронавирус. 42.TUT.BY собрал лучшие из них.

Помните фейковые фотографии «больниц в Ухане», которые якобы экстренно построили для зараженных коронавирусом? Уже есть и наш референс к этой шутке.

В центре Минске за 4 дня построят инфекционку для больных коронавирусом. Только что прислали фото со строительной площадки!!! pic.twitter.com/1pwQmiOUkY — Denis (@Logunovich) February 28, 2020

Проверьте, написала ли мама в Viber. Если нет — повод задуматься, любит ли она вас.

Мама до сих пор не написала мне в вайбер с советами по лечению коронавируса. Неужели она обо мне больше не беспокоится?! — Ivan Radziankou (@Veterrr) February 28, 2020

Здесь все и так понятно.

Не обошлось и без отсылок к вечному.

Коронавирус в Беларуси не примет масштабы эпидемии, если количество заражённых будет подсчитывать Лидия Ермошина. — Миша Ильин (@m_for_mixacb) February 28, 2020

Мало кто знает, но лекарство от коронавируса уже есть…

Нашел в аптечке лекарство от коронавируса pic.twitter.com/zGXmZe0xtt — Dmitry Goshko (@DmitryGoshko) February 28, 2020

Появились также памятки, что делать в случае заражения.

Инструкции на Масленицу тоже подвезли новые.

На Масленицу надо будет сжечь чучело Коронавируса — Офuцuальный Минск (@minskrb) February 28, 2020

Не успели пошутить о коронавирусе первыми? Не расстраивайтесь: вы не одиноки.

Блин опять вы все смешные шутки пошутили и я не успела ворваться в повестку дня — настуся (@netetonenastia) February 28, 2020