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После анализов отпустили домой... А ночью приехали и забрали всю семью

28.02.2020 13:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Что рассказывал в соцсетях иранский студент - первый в Беларуси зарегистрированный больной коронавирусом.

После анализов отпустили домой... А ночью приехали и забрали всю семью
иранец придетел из Баку, но там официально коронавируса еще нет
Иранский студент Г., у которого 27 февраля обнаружили коронавирус, чувствует себя хорошо. Ярких симптомов заболевания у него нет. После того, как он попал в больницу с небольшой температурой и сдал анализы, врачи отпустили его домой. Об этом он рассказал одногруппникам в соцсети "ВКонтакте":

"Ребята, вы пока не знаете, что происходит. Я тоже не знаю, потому что тут мне никто ничего не говорит. Со вчерашнего дня [27 февраля. — Еврорадио] до сих пор кучу анализов сдал, но пока ответа нет. И вчера я пошел в больницу (в поликлинику) делать анализы. Там мне сказали, что могу ехать домой. Я поехал. А ночью приехали за мной, забрали не только меня, но и жену, и ее родителей. Я не знаю, что сказать и что делать.

Был бы коронавирус у меня (видимо, [всё же] есть) я бы не чувствовал себя так хорошо. Я отлично себя чувствую. Температура 37,4. Но это из-за того что моя жена еще до моего прилета, была простывшая. Я прилетел, мы были вместе, и я тоже простыл...", - считает парень.


Первый случай коронавируса зарегистрирован в Беларуси 27 февраля. Его обнаружили у одного из иранских студентов.

Иранец прилетел в Беларусь из Баку 22 февраля. Наличие коронавируса показали тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии.

Пациента и людей, общавшихся с ним, разместили в закрытых боксах Минской инфекционной больницы. Его одногруппников и преподавателей БНТУ, где он учится, проверяют на наличие коропавируса в госпитале инвалидов Великой отечественной войны под Минском.
 
 
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Что рассказывал в соцсетях иранский студент - первый в Беларуси зарегистрированный больной коронавирусом.
 
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