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Михаил Финберг: «Троих братьев моих родных мы похоронили. Я живу один, и горжусь, что я живу в Беларуси»

28.02.2020 13:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Народный артист Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы единственный музыкант в семье?

Михаил Финберг: «Троих братьев моих родных мы похоронили. Я живу один, и горжусь, что я живу в Беларуси»

Михаил Финберг, дирижёр, профессор, художественный руководитель – директор заслуженного коллектива Республики Беларусь Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:
Я – единственный музыкант в семье. Мой папа – простой рабочий. Родился сразу после революции. Для него было самое главное – он был членом Коммунистической партии Советского Союза. Мама была простая прачка. Брат был военный человек. Он дошёл до Берлина. Мама тоже была в эвакуации. И папа прошёл всю войну, трижды был ранен. И троих братьев моих родных мы похоронили. Я иногда нахожу время, чтобы вспомнить о них. Не так всё это просто. Я сейчас один. Я живу один, и горжусь, что я живу в Беларуси. Это моя родная страна и страна моих родителей.

Также в интервью Михаил Финберг рассказал:

– как нужно выбирать представителя Беларуси на «Евровидении»                   

– как он первым из белорусов участвовал в «Евровидении»

– что думает про белорусский музыкальный рынок и Тиму Белорусских

– о Попове, Кио и Мулявине

– как 8 раз поступал в музучилище

Смотрите 1 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Михаил Финберг

 
 
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Народный артист Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы единственный музыкант в семье?
 
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