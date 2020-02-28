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Михаил Финберг: «Троих братьев моих родных мы похоронили. Я живу один, и горжусь, что я живу в Беларуси»
Источник материала: СТВ
Народный артист Беларуси откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Михаил Финберг, дирижёр, профессор, художественный руководитель – директор заслуженного коллектива Республики Беларусь Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:
Также в интервью Михаил Финберг рассказал:
– как нужно выбирать представителя Беларуси на «Евровидении»
– как он первым из белорусов участвовал в «Евровидении»
– что думает про белорусский музыкальный рынок и Тиму Белорусских
– о Попове, Кио и Мулявине
– как 8 раз поступал в музучилище
Смотрите 1 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Михаил Финберг: «Троих братьев моих родных мы похоронили. Я живу один, и горжусь, что я живу в Беларуси»
Народный артист Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы единственный музыкант в семье?
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