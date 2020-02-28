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В Санкт-Петербурге в жилом доме прогремел мощный взрыв
Источник материала: СТВ
Новости России. Мощный взрыв прогремел в жилом доме Санкт-Петербурга. Инцидент произошел в Калининском районе, на третьем этаже здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В квартире выбило окна, однако серьезных повреждений нет. Возгорание, которое возникло после взрыва, ликвидировали. Медики оказывают помощь пострадавшему жильцу.
По предварительным данным, загорелся хранившийся в квартире порох, после чего произошел взрыв. Теперь специалистам предстоит установить, был ли поджог намеренным или к ЧП привела случайность.
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Новости России. Мощный взрыв прогремел в жилом доме Санкт-Петербурга. Инцидент произошел в Калининском районе, на третьем этаже здания, сообщили в программе...
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