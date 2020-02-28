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Это как так? В Барановичах украли почти 400 метров рельсов весом около 38 тонн
28.02.2020 14:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Неизвестные похитили более 387 метров рельсов: срезали и по частям вывезли с объездного участка железнодорожного пути Разводово – Сухарепщина недалеко от садоводческого товарищества «Путеец».
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Неизвестные похитили более 387 метров рельсов: срезали и по частям вывезли с объездного участка железнодорожного пути Разводово – Сухарепщина недалеко от...
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