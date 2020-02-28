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Это как так? В Барановичах украли почти 400 метров рельсов весом около 38 тонн

28.02.2020 14:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Неизвестные похитили более 387 метров рельсов: срезали и по частям вывезли с объездного участка железнодорожного пути Разводово – Сухарепщина недалеко от садоводческого товарищества «Путеец».

Это как так? В Барановичах украли почти 400 метров рельсов весом около 38 тонн


Сообщение о краже в милицию поступило от работников железной дороги. Хищение было совершено в период с 20 по 27 февраля, сообщил «НК» Дмитрий Иванюк, официальный представитель СК по Брестской области.

Предварительный размер ущерба, причиненного Барановичской дистанции пути, составил около 40 тысяч рублей.

По факту кражи Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь. В настоящее время проводятся следственные действия, а также оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление.

 
 
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  Неизвестные похитили более 387 метров рельсов: срезали и по частям вывезли с объездного участка железнодорожного пути Разводово – Сухарепщина недалеко от...
 
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