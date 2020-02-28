Перед Новодворцами построят новый микрорайон со 121 участком под частные дома

Источник материала: Слуцк Город

Во время встречи председателя Слуцкого райисполкома с коллективом ПУ «Слуцкгаз» в числе прочих прозвучал вопрос о перспективах индивидуального жилищного строительства в Слуцке, пишет «Слуцкий край».

Как рассказал начальник отдела архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома Александр Якубец, в соответствии с генпланом Слуцка разработан проект индивидуальной жилой застройки в районе улицы Максима Богдановича, ограниченной поймой реки Случь и микрорайоном Новодворцы.

В этом новом микрорайоне под названием Заречный под индивидуальное жилищное строительство будет отведен 121 участок, его общая площадь составит 26,6 гектара, в том числе площадь жилых застроек – 13,5 гектара. Кроме жилья там запланированы спортивные площадки, велодорожки, пляжная зона, луго-парковые зоны, павильоны пункта проката и торговли, другие объекты.

Как отметил Александр Владимирович, градостроительный проект детальной планировки микрорайона Заречный утвержден решением Слуцкого райисполкома в ноябре 2019 года. Планируется, что во втором полугодии начнется инженерная подготовка территории. К концу года планируется выделение земельных участков под жилищное строительство гражданам.





Генеральный план Слуцка до 2030 года (фрагмент)





