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Перед Новодворцами построят новый микрорайон со 121 участком под частные дома
28.02.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Во время встречи председателя Слуцкого райисполкома с коллективом ПУ «Слуцкгаз» в числе прочих прозвучал вопрос о перспективах индивидуального жилищного строительства в Слуцке,
Как рассказал начальник отдела архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома Александр Якубец, в соответствии с генпланом Слуцка разработан проект индивидуальной жилой застройки в районе улицы Максима Богдановича, ограниченной поймой реки Случь и микрорайоном Новодворцы.
В этом новом микрорайоне под названием Заречный под индивидуальное жилищное строительство будет отведен 121 участок, его общая площадь составит 26,6 гектара, в том числе площадь жилых застроек – 13,5 гектара. Кроме жилья там запланированы спортивные площадки, велодорожки, пляжная зона, луго-парковые зоны, павильоны пункта проката и торговли, другие объекты.
Как отметил Александр Владимирович, градостроительный проект детальной планировки микрорайона Заречный утвержден решением Слуцкого райисполкома в ноябре 2019 года. Планируется, что во втором полугодии начнется инженерная подготовка территории. К концу года планируется выделение земельных участков под жилищное строительство гражданам.
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Во время встречи председателя Слуцкого райисполкома с коллективом ПУ «Слуцкгаз» в числе прочих прозвучал вопрос о перспективах индивидуального жилищного...
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