В Беларуси зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом. Болезнь выявили у студента из Ирана

Источник материала: Радзiма

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Беларуси, пишет sb.by .

В ведомстве уточнили, что в четверг тесты, сделанные в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у студента из Ирана. Парень прибыл авиарейсом из Баку 22 февраля.

«Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно», — рассказали в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время в нашей стране проводятся санитарно-эпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавируса.

Кроме того, учитывая ухудшение эпидемической обстановки в Южной Корее, Иране и Италии, Минздрав принял решение проводить обследования и лабораторную диагностику всех людей, прибывающих из данных стран, начиная с 20 февраля.