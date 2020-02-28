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В Беларуси зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом. Болезнь выявили у студента из Ирана
Источник материала: Радзiма
Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Беларуси,
В ведомстве уточнили, что в четверг тесты, сделанные в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у студента из Ирана. Парень прибыл авиарейсом из Баку 22 февраля.
«Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно», — рассказали в Минздраве.
В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время в нашей стране проводятся санитарно-эпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавируса.
Кроме того, учитывая ухудшение эпидемической обстановки в Южной Корее, Иране и Италии, Минздрав принял решение проводить обследования и лабораторную диагностику всех людей, прибывающих из данных стран, начиная с 20 февраля.
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В Беларуси зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом. Болезнь выявили у студента из Ирана
Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Беларуси, пишет sb.by. В ведомстве уточнили, что в четверг тесты, сделанные в РНПЦ эпидемиологии и...
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