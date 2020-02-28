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28 февраля в «City-Fitness» проведет мастер-класс Наталья Новожилова
28.02.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В слуцком фитнес-клубе «City-Fitness» 28 февраля пройдет уникальная встреча с легендой белорусского фитнеса, первой фитнес-леди - элитным инструктором Натальей Новожиловой.
В программе:
Стоимость: 1 занятие - 10 руб., 2 занятия - 18 руб.
Закрытая встреча для участников мастер-классов: секреты моей молодости, сексуальности, радости к жизни. Проект Кругосветка 2025.
Адрес: ул. Монахова, д.7 (здание городской бани). Тел. 8(029)6368912
УНП 690338713
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В слуцком фитнес-клубе «City-Fitness» 28 февраля пройдет уникальная встреча с легендой белорусского фитнеса, первой фитнес-леди - элитным инструктором Натальей...
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