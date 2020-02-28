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28 февраля в «City-Fitness» проведет мастер-класс Наталья Новожилова

28.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


В слуцком фитнес-клубе «City-Fitness» 28 февраля пройдет уникальная встреча с легендой белорусского фитнеса, первой фитнес-леди - элитным инструктором Натальей Новожиловой.

В программе:

  • Слайд-Рибок - стройные ноги, подтянутые бедра.
  • Боди-Памир - дизайн форм тела. Класс «Девчата» 60+. С годам женщина, как дорогое вино.
  • Танц класс Дискотека 70-х.

Стоимость: 1 занятие - 10 руб., 2 занятия - 18 руб.

Закрытая встреча для участников мастер-классов: секреты моей молодости, сексуальности, радости к жизни. Проект Кругосветка 2025.

Адрес: ул. Монахова, д.7 (здание городской бани). Тел. 8(029)6368912

УНП 690338713

 
 
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В слуцком фитнес-клубе «City-Fitness» 28 февраля пройдет уникальная встреча с легендой белорусского фитнеса, первой фитнес-леди - элитным инструктором Натальей...
 
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