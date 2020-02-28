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Решение по Грушевскому скверу есть: застройщик построит только две секции дома вместо пяти

28.02.2020 16:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После изучения главой Совета Республики Натальей Кочановой вопроса сохранения Грушевского сквера и застройки компании «Датч стар», принято итоговое решение. Вместо пяти секций застройщик построит только две до границ сквера, детский садик в соцнагрузку оставят. Об этом нам сообщили в администрации Московского района.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Замглавы администрации Московского района Владимир Танкевич рассказал журналисту TUT.BY, как в итоге сохранят Грушевский сквер, за который боролись местные жители.

— Решено в сквер застройщику не входить, построить только две секции (вместо изначально запланированных пяти. — Прим. TUT.BY) на пустыре до сквера. Границы сквера останутся прежними — 2,16 га.

Несмотря на это, соцнагрузка в виде детского сада в этом районе у «Датч стар» останется. У Мингорисполкома есть поручение найти место в городе для застройщика, где бы он мог достроить свои три секции.

— Разрешительные документы, которые были подписаны раньше на строительство, будут отменяться. Под поручение будет приниматься новое решение, разрешающее выполнение работ.

Работы на объекте никто не запрещал, строители все это время работали над двумя секциями.

— Первые две секции они могут строить как пусковой комплекс, проектная документация у них есть. Остальные документы они могут корректировать параллельно. Все необходимые решения будут откорректированы.

Мы также попросили замглавы района прокомментировать, на основании чего «Датч стар» выделили участок для строительства — это был аукцион, инвестдоговор или заявление от застройщика?

— Без комментариев, — сказал Танкевич.

Официальные документы по этому вопросу местные жители еще не получили.

Напомним, местные жители активно выступали за сохранение Грушевского сквера, части которого они могут лишиться из-за строительства многоэтажного дома с подземной парковкой «Гранд Хаус». Люди выходили на акции, вызывали милицию на строителей, которые ставили забор, обращались в видеозаписи к президенту. После этого ходили на прием к главе Совета Республики, которая пообещала поднять бумаги и разобраться в ситуации.

Она рассказала президенту, как развивается ситуация. Лукашенко принял решение, что Грушевский сквер должен быть сохранен.

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После изучения главой Совета Республики Натальей Кочановой вопроса сохранения Грушевского сквера и застройки компании «Датч стар», принято итоговое решение....
 
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