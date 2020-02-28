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МАРТ продлил госрегулирование цен на сахар до 30 марта
28.02.2020 16:28 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси принято решение о продлении временного госрегулирования цен на сахар. Оно будет действовать по 30 марта.
Об этом сообщается на сайте антимонопольного ведомства. Так, 25 февраля МАРТ приняло постановление № 17 «Об изменении постановления МАРТ № 99 от 30.12.2019».
«Таким образом, временное ценовое госрегулирование на сахар белый кристаллический в Беларуси введено на период с 1 января по 30 марта 2020 года включительно», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Предельная минимальная цена сахара, установленная МАРТ, составляет 1,5 рубля.
Госрегулирование цен на сахар ввели с 1 октября прошлого года – на 90 дней. Затем с 1 января этого года ввели регулирование еще на 60 дней – до 1 марта.
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Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси принято решение о продлении временного госрегулирования цен на сахар. Оно будет...
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