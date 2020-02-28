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Беларусь утвердила тарифы на прокачку азербайджанской нефти с Украины в Мозырь

28.02.2020 16:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси установило тарифы на услуги по транспортировке нефти по маршрутному направлению "Броды-Мозырь-ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод", говорится в сообщении ведомства.

"Тарифы установлены для обеспечения транспортировки нефти трубопроводным транспортом с территории Украины", - отмечается в сообщении.

По информации МАРТ, "в ближайшее время ожидается поступление танкерами в порт Одессы нефти, предназначенной для Республики Беларусь, из альтернативных источников". 

"Для транспортировки указанной нефти до нефтеперерабатывающего завода и будет задействован белорусский участок трубопровода "Броды-Мозырь-ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод", протяженность которого составляет 40 км.


Постановление МАРТ, которым утвержден тариф на прокачку нефти от границы с Украиной до Мозыря (Гомельская обл.), принято 21 февраля 2020 года.

Как сообщалось, азербайджанская нефтекомпания SOCAR (Государственная нефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует 20 марта начать поставку нефти белорусскому концерну "Белнефтехим".

"Отгрузка из порта Супса первой танкерной партии объемом около 80 тыс. тонн азербайджанской нефти для концерна "Белнефтехим" запланирована ориентировочно на 20 марта", - сказал агентству "Интерфакс-Азербайджан" замначальника департамента по связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Накануне SOCAR подтвердила договоренность по поставке концерну "Белнефтехим" одной танкерной партии азербайджанской нефти объемом около 80 тыс. тонн.

Ранее пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко сообщил агентству "Интерфакс-Запад", что белорусский концерн заключил с Госнефтекомпанией Азербайджана сделку по поставке двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн.

"В марте начнутся поставки нефти с территории Украины по нефтепроводу "Одесса-Броды". Подтвердили сделку с азербайджанской компанией SOCAR на поставку двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн", - сказал Тищенко.


Глава Беларуси Александр Лукашенко 21 января заявил, что страна будет добиваться того, чтобы ввозимая из России нефть составляла 30-40% всей потребности, а по 30% нефти Беларусь должна импортировать через страны Балтии и Украину.

В прошлом году Беларусь импортировала из России 17,6 млн тонн нефти трубопроводным транспортом и 400 тыс. тонн железнодорожным, что соответствует индикативному балансу.
 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси установило тарифы на услуги по транспортировке нефти по маршрутному направлению...
 
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