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«Девушка-железный кулак». Как Наталья Водянова выбралась из нищеты, стала супермоделью и женой миллиардера

28.02.2020 16:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ей удалось невероятное: из торговки фруктами на рынке превратиться в самую известную топ-модель нулевых и музу кутюрье Жана Поля Готье. Из ужасающей нищеты девушка шагнула в мир высшего света и вскоре стала там весьма значимой персоной. Красавица, многодетная мать и филантроп Наталья Водянова отмечает сегодня свой день рождения.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Beautiful (@be.autiful_stars) 28 Фев 2019 в 8:30 PST

История ее восхождения на фэшн-Олимп миллион раз пересказана и растиражирована мировыми СМИ. Но из ее песни этих грустных слов не выкинешь.

«По-настоящему улыбаться я научилась где-то после 17-ти лет», — однажды призналась модель. Она не лукавила, ведь ее детство, которое прошло в Нижнем Новгороде, было очень непростым, и найти в нем поводы для радости было очень тяжело.

Своего отца — Михаила Водянова — она даже и не помнит. Мама воспитывала троих дочерей сама. Одна из ее девочек — Оксана — инвалид c детства: родилась с тяжелой формой аутизма и ДЦП. Наташа как могла помогала матери по дому: присматривала за сестрой, подолгу гуляла с ней, не обращая внимание на косые взгляды и насмешки окружающих.

Мама до изнеможения работала на местном рынке, и Наталья тоже частенько приходила туда: таскала тяжеленные ящики с товарами, перебирала овощи, отсчитывала сдачу и торговалась с покупателями. Никогда не капризничала, ходила в обносках и старалась успевать и со школой, и с работой.

В 15 лет она поступает в нижегородский педагогический колледж, а ровно через год попадает в модельное агентство «Евгения». Дальше события стали развиваться в бешеном ритме. На одном из просмотров ее приметил представитель агентства Viva Model Management. Вскоре последовало приглашение на кастинг в Москву, а еще через несколько месяцев — в Париж.

«Я не думала, что добьюсь успеха. Все, чего я хотела, — зарабатывать столько, чтобы обеспечить безопасность моей маме и сестре».

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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Ей удалось невероятное: из торговки фруктами на рынке превратиться в самую известную топ-модель нулевых и музу кутюрье Жана Поля Готье. Из ужасающей нищеты девушка...
 
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