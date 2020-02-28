ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Долой вещизм: уроки минимализма от писателя и предпринимателя

28.02.2020 17:18 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: golos.io

Избавившись от многих вещей, люди становятся на удивление свободнее и счастливее.

Марк Мэнсон делится опытом избавления от ненужного хлама.

- В течение семи лет все мои пожитки состояли из следующего: MacBook Pro, iPad, разлоченный iPhone, семь рубашек, две пары джинсов, две куртки, одно пальто, один свитер, две пары обуви, чемодан, рюкзак, какие-то спортивные шорты, банные принадлежности, носки и нижнее белье. И все. Все это легко можно было упаковать в маленький чемодан и перевезти за тридцать минут.

В «Бойцовском клубе» Тайлер Дерден сделал смелое заявление: «Вещи, которыми ты владеешь, в конечном итоге, овладевают тобой». Я с этим согласен, но не собираюсь выступать апологетом и пытаться убедить вас выбросить все свои вещи и отправиться жить в горах или что-то подобное. Очевидно, что у вас есть жизнь и дом, потребности, возможно, семья, и радикальные перемены в образе жизни многим из вас не покажутся уместными. Как и мне. Теперь у меня есть обязательства, есть люди, которые от меня зависят, так что мне пришлось пустить корни.

Но я попробую убедить вас, что вам не нужно столько вещей, как вы думаете, и что избавившись от них, вы станете на удивление свободнее и счастливее.

В 2007 году по окончанию университета я чувствовал себя сломленным. Чтобы справиться с этим, я продал большую часть своего имущества и временно поселился у друга на диване. Это было очень болезненно. Мне пришлось избавиться от кровати, стола, множества книг и компакт-дисков, картин и много чего еще. Я мучался. Мне казалось, что я «продал все», но несмотря на это, я переехал к другу с двумя большими коробками всякой всячины, полным чемоданом одежды, настольным компьютером, компьютерным стулом, гитарой, подставкой для телевизора (не спрашивайте) и всяким другим хламом. Те шесть месяцев, что я занимал этот диван, 75% всего этого аккуратно лежало в ящиках.

В следующем году, из-за сложностей с онлайн-бизнесом, отсутствия денег и жилья, я переехал домой, чтобы некоторое время пожить с мамой. Поскольку перевозка ящиков, полных вещей, из Бостона в Техас, стоила дорого, а я и так перебивался почти исключительно арахисовым маслом, я отделался от остального. Через Craigslist (сервис объявлений) ушло все: прощайте, велосипед, курьерская сумка, высококлассный покерный чипсет, который я выиграл на турнире, картины в рамах, гантели, коврик для йоги, баскетбол, Playstation 2 и игры. Как больно. Сейчас мне смешно, но тогда я чувствовал себя неудачником, потому что продавал все свое имущество, чтобы сохранить на плаву свой бизнес. Как будто это была огромная жертва. Помимо одежды и чемодана я оставил только гитару и небольшую коробку с книгами.

Шесть месяцев спустя я побывал в Бразилии, а потом решил переехать в Буэнос-Айрес. Я взял с собой один большой чемодан и провел несколько дней, размышляя над тем, как впихнуть в него все, что мне понадобится на 3-6 месяцев за границей. Какие инструменты взять? Какой плащ? Фитнес-добавки, внешние жесткие диски, дополнительная пара кроссовок, утюг и специи — все это тогда казалось крайне необходимым.

Каким я был идиотом.

Я не использовал половину вещей, которые взял с собой. У меня появилась привычка избавляться от ненужного, оставляя это в квартирах, хостелах и отелях, в которых останавливался. Закончил читать книгу? Вот, пожалуйста, пусть остается на радость следующему путешественнику! В конце концов, у меня остался небольшой чемодан с одеждой на неделю и ноутбук — и жизнь, как когда мне было 20.

Некоторые из вас сочтут, что это слишком. И это так. Но… и это большое «но», поэтому я выделю это курсивом: каждый шаг на пути избавления от того, что мне совершенно не нужно, был болезненным, но я ни разу не пожалел, что расстался с этими вещами. Ни разу.

Я не помню большую часть того хлама, который у меня когда-то был, и уж тем более не скучаю по нему. Я не могу сказать, что висело у меня на стене, какого цвета был мой диван, где я купил телевизор, какие у меня были видеоигры.

На самом деле я не только не жалею, что избавился от этих вещей, но сама мысль о том, чтобы тратить деньги на что-то подобное вместо жизненного опыта и отношений с другими людьми сейчас кажется мне абсолютно безумной.

У склонности владеть кучей вещей есть два психологических фактора, и я думаю, что оба снижают общее качество жизни: инвестиции в идентичность и неприятие потерь.

Инвестиции в идентичность в «Бойцовском клубе» выражены в необходимости владеть кучей красивых вещиц, которую фильм высмеивает. Люди, как правило, эмоционально привязываются к своему имуществу и считают его частью себя. В особенности это относится к более материалистическим культурам, где людям предлагается выражать свою идентичность через потребительство. Люди привязываются к компаниям, которые производят их автомобили или грузовики, компьютеры, одежду, приборы и тому подобное. Они тратят месяцы, накапливая деньги на товар, тратят много умственной энергии, выбирая, что «отражает» их личность лучше, а потом начинают идентифицировать себя как «парня на Форде» или «пользователя Mac», или кого-то еще.

Это становится частью вашей личности — неважно, насколько маленькой, — которую вы демонстрируете окружающим в своей жизни. Но если вы хоть чему-то научились из этого блога, то как минимум тому, что инвестирование в факторы идентичности, которые находятся вне вас самих (сексуальное общение, то, что люди о вас думают, сколько денег вы зарабатываете, вещи, которые у вас есть), нездорово и, как правило, имеет неприятные последствия.

Второй фактор, неприятие потерь — это печальный факт жизни. Психология показала, что люди, теряя что-то, испытывают боль гораздо более сильную, чем удовольствие от обладания этим. Это относится ко всему — к отношениям, имуществу, конкуренции — и это в нас заложено. Во всех нас. Поэтому я был раздавлен, когда мне пришлось продать тот покерный чипсет, который я выиграл и поклялся, что сохраню. А ведь я им ни разу даже не пользовался, пока он у меня был. Гитара, которую, как мне казалось, я любил, просто собирала пыль, но я не мог себе позволить продать ее.

Исследования счастья то и дело повторяют одну и ту же пару выводов: 1) что мы гораздо счастливее, получая впечатления, нежели имущество, и 2) что нам лучше вкладывать энергию в отношения, чем в вещи, которыми мы владеем.

Таким образом, избавление от ненужных вещей может косвенно улучшить качество нашей жизни следующими способами:

Останется больше времени и денег, которые можно тратить на впечатления и на людей.

Можно больше вкладывать в идентичность, которая проявляется в поведении и отношении, а не в окружающих вещах.

Избавление от стресса неприятия потерь и попыток сохранить имеющееся.

Экономия денег (это всегда снижает стресс).

Имейте в виду, что у нас не стоит цели избавиться от всего. Речь идет только о вещах, которые не делают вас счастливыми и не улучшают вашу жизнь. И о том, чтобы иметь настолько мало, насколько это возможно, чтобы жить благополучно и счастливо.

От чего можно избавиться сегодня?

Теперь самое интересное. Давайте поговорим о бесполезном хламе, от которого вы можете избавиться сегодня. Я собираюсь начать с самого простого, чтобы затем перейти к самому сложному.

90% того, что находится в вашей кладовке, на чердаке или в гараже. Это легкая часть, генеральная уборка. Эти старые клюшки для гольфа, которыми вы никогда не играете, ржавый ящик для инструментов, потрепанные настольные игры, насос для велосипеда, которого у вас больше нет, старые игрушки для бассейна, плакаты из колледжа, и так далее. Это то, что вы бы выбросили много лет назад, если бы не сказали себе: «Ну, как знать, как знать», или вас не захватили действительно хорошие воспоминания. Послушайте, если вы не использовали что-то за последние три месяца и не думаете, что будете использовать в следующие три, выбросьте это. Даже не задумывайтесь. Не вспоминайте. Просто выбросьте. Вы не пожалеете об этом. Обещаю.

Видеоигры. Около половины моих читателей просто ахнули, когда увидели это. Да, видеоигры — это весело, и время от времени приятно выпустить пар. Но большинство людей, которые играют, особенно молодые люди, слишком увлекаются. Игры не только отнимают много времени, но требуют много денег и практически уничтожают вашу социальную жизнь. Спросите себя: если бы половину времени, потраченного на видеоигры, вы провели общаясь с людьми или читая книги, какой была бы ваша жизнь? Скорее всего, сердце екнуло, как только вы подумали об этом. Если это так, то пришло время разместить Xbox и PS4 в Craigslist. Удалите Diablo 3 с жесткого диска. Вернитесь к жизни.

Телевизор. Да, есть несколько хороших телесериалов, но их можно смотреть бесплатно на компьютере, когда захочется. Забудьте про телевизор. Любите спорт? Смотрите свои любимые игры в спорт-баре. Смотреть спортивные соревнования с другими людьми в десять раз лучше, даже если они совершенно незнакомы.

Книги. Я книжный червь и люблю старый добрый клей и бумагу так же, как и все. Но купите Kindle или iPad и начните скачивать книги. Для меня это было очень болезненно, и я долго сопротивлялся. Но я рад, что сделал это.

Одежда. Одежда. Все, что нужно парням, это 3-4 классические рубашки, 3-4 футболки, две пары джинсов, красивые брюки, шорты, кеды, классические туфли, пальто, куртка, свитер, может быть толстовка, носки и нижнее белье. Да и женщинам, хотя это и звучит безумно, нужно не намного больше. Вместо классических рубашек, может быть, всего 3-4 платья (если вам они нравятся). И самое замечательное в одежде для женщин — это аксессуары, которые могут изменить весь образ. Так что при помощи нескольких шарфов, ювелирных украшений, шляп или чего-то подобного можно создавать совершенно разные образы, и это будет выглядеть так, будто у вас бесконечный гардероб.

Мебель. Теперь к серьезному: то чудесненькое кресло, в котором вы никогда не сидите, столовый гарнитур, к которому вы прикасаетесь раз в год, дополнительный стол в офисе, книжная полка для книг, которые вы только что продали. Когда вы избавитесь от ненужной мебели, вы, скорее всего, обнаружите, что можете легко жить в доме или квартире вдвое меньше нынешней. Для некоторых из вас это осознание может быть болезненным, но если вы справитесь с этим, то сможете использовать деньги, которые зарабатываете, чтобы жить в меньшей квартире в гораздо лучшем месте. Помните, что счастье приносят впечатления, а не вещи. Так что же сделает вас счастливее — диванчик, который бабушка подарила вам на выпускной, или жизнь на улице, где расположен ваш любимый концертный зал?

Машина. А если вы живете в хорошем месте в городе с развитым общественным транспортом, скорее всего, вам не нужен автомобиль. У меня нет машины вот уже 9 лет, и маловероятно, что я когда-нибудь куплю ее снова. Мои друзья думают, что я сумасшедший, но они никогда не жили в городе с качественным общественным транспортом. Если у вас мало вещей, вы можете жить в лучшем месте города и пользоваться автобусами или метро, чтобы добираться, куда вам нужно. Это не только намного дешевле, удобнее и приятнее, но и оставляет гораздо меньше углеродного следа. Единственная ситуация, в которой я решу снова купить машину, это если однажды у меня будет четверо маленьких детей, которых мне нужно будет возить туда-сюда на футбольные тренировки и танцевальные выступления. Но давайте закончим эту статью до того, как я начну визуализировать свое будущее «футбольной мамы».

Идеономика

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Избавившись от многих вещей, люди становятся на удивление свободнее и счастливее.
 
Новости дня
Новости разные
 
Курникова и Иглесиас назвали дочь русским именем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика