Долой вещизм: уроки минимализма от писателя и предпринимателя

Источник материала: Ежедневник

фото: golos.io

Избавившись от многих вещей, люди становятся на удивление свободнее и счастливее.

Марк Мэнсон делится опытом избавления от ненужного хлама.

- В течение семи лет все мои пожитки состояли из следующего: MacBook Pro, iPad, разлоченный iPhone, семь рубашек, две пары джинсов, две куртки, одно пальто, один свитер, две пары обуви, чемодан, рюкзак, какие-то спортивные шорты, банные принадлежности, носки и нижнее белье. И все. Все это легко можно было упаковать в маленький чемодан и перевезти за тридцать минут.

В «Бойцовском клубе» Тайлер Дерден сделал смелое заявление: «Вещи, которыми ты владеешь, в конечном итоге, овладевают тобой». Я с этим согласен, но не собираюсь выступать апологетом и пытаться убедить вас выбросить все свои вещи и отправиться жить в горах или что-то подобное. Очевидно, что у вас есть жизнь и дом, потребности, возможно, семья, и радикальные перемены в образе жизни многим из вас не покажутся уместными. Как и мне. Теперь у меня есть обязательства, есть люди, которые от меня зависят, так что мне пришлось пустить корни.

Но я попробую убедить вас, что вам не нужно столько вещей, как вы думаете, и что избавившись от них, вы станете на удивление свободнее и счастливее.

В 2007 году по окончанию университета я чувствовал себя сломленным. Чтобы справиться с этим, я продал большую часть своего имущества и временно поселился у друга на диване. Это было очень болезненно. Мне пришлось избавиться от кровати, стола, множества книг и компакт-дисков, картин и много чего еще. Я мучался. Мне казалось, что я «продал все», но несмотря на это, я переехал к другу с двумя большими коробками всякой всячины, полным чемоданом одежды, настольным компьютером, компьютерным стулом, гитарой, подставкой для телевизора (не спрашивайте) и всяким другим хламом. Те шесть месяцев, что я занимал этот диван, 75% всего этого аккуратно лежало в ящиках.

В следующем году, из-за сложностей с онлайн-бизнесом, отсутствия денег и жилья, я переехал домой, чтобы некоторое время пожить с мамой. Поскольку перевозка ящиков, полных вещей, из Бостона в Техас, стоила дорого, а я и так перебивался почти исключительно арахисовым маслом, я отделался от остального. Через Craigslist (сервис объявлений) ушло все: прощайте, велосипед, курьерская сумка, высококлассный покерный чипсет, который я выиграл на турнире, картины в рамах, гантели, коврик для йоги, баскетбол, Playstation 2 и игры. Как больно. Сейчас мне смешно, но тогда я чувствовал себя неудачником, потому что продавал все свое имущество, чтобы сохранить на плаву свой бизнес. Как будто это была огромная жертва. Помимо одежды и чемодана я оставил только гитару и небольшую коробку с книгами.

Шесть месяцев спустя я побывал в Бразилии, а потом решил переехать в Буэнос-Айрес. Я взял с собой один большой чемодан и провел несколько дней, размышляя над тем, как впихнуть в него все, что мне понадобится на 3-6 месяцев за границей. Какие инструменты взять? Какой плащ? Фитнес-добавки, внешние жесткие диски, дополнительная пара кроссовок, утюг и специи — все это тогда казалось крайне необходимым.

Каким я был идиотом.

Я не использовал половину вещей, которые взял с собой. У меня появилась привычка избавляться от ненужного, оставляя это в квартирах, хостелах и отелях, в которых останавливался. Закончил читать книгу? Вот, пожалуйста, пусть остается на радость следующему путешественнику! В конце концов, у меня остался небольшой чемодан с одеждой на неделю и ноутбук — и жизнь, как когда мне было 20.

Некоторые из вас сочтут, что это слишком. И это так. Но… и это большое «но», поэтому я выделю это курсивом: каждый шаг на пути избавления от того, что мне совершенно не нужно, был болезненным, но я ни разу не пожалел, что расстался с этими вещами. Ни разу.

Я не помню большую часть того хлама, который у меня когда-то был, и уж тем более не скучаю по нему. Я не могу сказать, что висело у меня на стене, какого цвета был мой диван, где я купил телевизор, какие у меня были видеоигры.

На самом деле я не только не жалею, что избавился от этих вещей, но сама мысль о том, чтобы тратить деньги на что-то подобное вместо жизненного опыта и отношений с другими людьми сейчас кажется мне абсолютно безумной.

У склонности владеть кучей вещей есть два психологических фактора, и я думаю, что оба снижают общее качество жизни: инвестиции в идентичность и неприятие потерь.

Инвестиции в идентичность в «Бойцовском клубе» выражены в необходимости владеть кучей красивых вещиц, которую фильм высмеивает. Люди, как правило, эмоционально привязываются к своему имуществу и считают его частью себя. В особенности это относится к более материалистическим культурам, где людям предлагается выражать свою идентичность через потребительство. Люди привязываются к компаниям, которые производят их автомобили или грузовики, компьютеры, одежду, приборы и тому подобное. Они тратят месяцы, накапливая деньги на товар, тратят много умственной энергии, выбирая, что «отражает» их личность лучше, а потом начинают идентифицировать себя как «парня на Форде» или «пользователя Mac», или кого-то еще.

Это становится частью вашей личности — неважно, насколько маленькой, — которую вы демонстрируете окружающим в своей жизни. Но если вы хоть чему-то научились из этого блога, то как минимум тому, что инвестирование в факторы идентичности, которые находятся вне вас самих (сексуальное общение, то, что люди о вас думают, сколько денег вы зарабатываете, вещи, которые у вас есть), нездорово и, как правило, имеет неприятные последствия.

Второй фактор, неприятие потерь — это печальный факт жизни. Психология показала, что люди, теряя что-то, испытывают боль гораздо более сильную, чем удовольствие от обладания этим. Это относится ко всему — к отношениям, имуществу, конкуренции — и это в нас заложено. Во всех нас. Поэтому я был раздавлен, когда мне пришлось продать тот покерный чипсет, который я выиграл и поклялся, что сохраню. А ведь я им ни разу даже не пользовался, пока он у меня был. Гитара, которую, как мне казалось, я любил, просто собирала пыль, но я не мог себе позволить продать ее.

Исследования счастья то и дело повторяют одну и ту же пару выводов: 1) что мы гораздо счастливее, получая впечатления, нежели имущество, и 2) что нам лучше вкладывать энергию в отношения, чем в вещи, которыми мы владеем.

Таким образом, избавление от ненужных вещей может косвенно улучшить качество нашей жизни следующими способами:

Останется больше времени и денег, которые можно тратить на впечатления и на людей.

Можно больше вкладывать в идентичность, которая проявляется в поведении и отношении, а не в окружающих вещах.

Избавление от стресса неприятия потерь и попыток сохранить имеющееся.

Экономия денег (это всегда снижает стресс).

Имейте в виду, что у нас не стоит цели избавиться от всего. Речь идет только о вещах, которые не делают вас счастливыми и не улучшают вашу жизнь. И о том, чтобы иметь настолько мало, насколько это возможно, чтобы жить благополучно и счастливо.

От чего можно избавиться сегодня?

Теперь самое интересное. Давайте поговорим о бесполезном хламе, от которого вы можете избавиться сегодня. Я собираюсь начать с самого простого, чтобы затем перейти к самому сложному.

90% того, что находится в вашей кладовке, на чердаке или в гараже. Это легкая часть, генеральная уборка. Эти старые клюшки для гольфа, которыми вы никогда не играете, ржавый ящик для инструментов, потрепанные настольные игры, насос для велосипеда, которого у вас больше нет, старые игрушки для бассейна, плакаты из колледжа, и так далее. Это то, что вы бы выбросили много лет назад, если бы не сказали себе: «Ну, как знать, как знать», или вас не захватили действительно хорошие воспоминания. Послушайте, если вы не использовали что-то за последние три месяца и не думаете, что будете использовать в следующие три, выбросьте это. Даже не задумывайтесь. Не вспоминайте. Просто выбросьте. Вы не пожалеете об этом. Обещаю.

Видеоигры. Около половины моих читателей просто ахнули, когда увидели это. Да, видеоигры — это весело, и время от времени приятно выпустить пар. Но большинство людей, которые играют, особенно молодые люди, слишком увлекаются. Игры не только отнимают много времени, но требуют много денег и практически уничтожают вашу социальную жизнь. Спросите себя: если бы половину времени, потраченного на видеоигры, вы провели общаясь с людьми или читая книги, какой была бы ваша жизнь? Скорее всего, сердце екнуло, как только вы подумали об этом. Если это так, то пришло время разместить Xbox и PS4 в Craigslist. Удалите Diablo 3 с жесткого диска. Вернитесь к жизни.

Телевизор. Да, есть несколько хороших телесериалов, но их можно смотреть бесплатно на компьютере, когда захочется. Забудьте про телевизор. Любите спорт? Смотрите свои любимые игры в спорт-баре. Смотреть спортивные соревнования с другими людьми в десять раз лучше, даже если они совершенно незнакомы.

Книги. Я книжный червь и люблю старый добрый клей и бумагу так же, как и все. Но купите Kindle или iPad и начните скачивать книги. Для меня это было очень болезненно, и я долго сопротивлялся. Но я рад, что сделал это.

Одежда. Одежда. Все, что нужно парням, это 3-4 классические рубашки, 3-4 футболки, две пары джинсов, красивые брюки, шорты, кеды, классические туфли, пальто, куртка, свитер, может быть толстовка, носки и нижнее белье. Да и женщинам, хотя это и звучит безумно, нужно не намного больше. Вместо классических рубашек, может быть, всего 3-4 платья (если вам они нравятся). И самое замечательное в одежде для женщин — это аксессуары, которые могут изменить весь образ. Так что при помощи нескольких шарфов, ювелирных украшений, шляп или чего-то подобного можно создавать совершенно разные образы, и это будет выглядеть так, будто у вас бесконечный гардероб.

Мебель. Теперь к серьезному: то чудесненькое кресло, в котором вы никогда не сидите, столовый гарнитур, к которому вы прикасаетесь раз в год, дополнительный стол в офисе, книжная полка для книг, которые вы только что продали. Когда вы избавитесь от ненужной мебели, вы, скорее всего, обнаружите, что можете легко жить в доме или квартире вдвое меньше нынешней. Для некоторых из вас это осознание может быть болезненным, но если вы справитесь с этим, то сможете использовать деньги, которые зарабатываете, чтобы жить в меньшей квартире в гораздо лучшем месте. Помните, что счастье приносят впечатления, а не вещи. Так что же сделает вас счастливее — диванчик, который бабушка подарила вам на выпускной, или жизнь на улице, где расположен ваш любимый концертный зал?

Машина. А если вы живете в хорошем месте в городе с развитым общественным транспортом, скорее всего, вам не нужен автомобиль. У меня нет машины вот уже 9 лет, и маловероятно, что я когда-нибудь куплю ее снова. Мои друзья думают, что я сумасшедший, но они никогда не жили в городе с качественным общественным транспортом. Если у вас мало вещей, вы можете жить в лучшем месте города и пользоваться автобусами или метро, чтобы добираться, куда вам нужно. Это не только намного дешевле, удобнее и приятнее, но и оставляет гораздо меньше углеродного следа. Единственная ситуация, в которой я решу снова купить машину, это если однажды у меня будет четверо маленьких детей, которых мне нужно будет возить туда-сюда на футбольные тренировки и танцевальные выступления. Но давайте закончим эту статью до того, как я начну визуализировать свое будущее «футбольной мамы».

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