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Курникова и Иглесиас назвали дочь русским именем

28.02.2020 17:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Испанский певец Энрике Иглесиас назвал новорожденную дочь русским именем — Маша (именно Маша, не Мария). Об этом сообщает lenta.ru.


Дочь российской теннисистки Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родилась 30 января. Это третий ребенок пары — в конце 2017 года у них родились близнецы Николас и Люси.

— Русское имя для нашей дочки выбрала Анна, мне оно очень нравится. С помощью Анны я учу русский язык и уже могу немного на нем объясняться. Дома мы говорим на смеси трех языков: испанского, русского и английского. Надеюсь, что наши дети будут свободно владеть всеми тремя и получат возможность приобщиться к разным культурам, — рассказал артист.

По словам Иглесиаса, пара не планировала третьего ребенка: «После рождения близнецов мы с Анной решили, что у нас должны быть еще дети, но время, когда это произойдет, специально не планировали. Все получилось само собой, но я абсолютно счастлив».

44-летний Иглесиас и 38-летняя Курникова стали встречаться в 2001 году, познакомившись на съемках клипа на одну из песен артиста.

 
 
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